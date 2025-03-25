Заместитель врачебной комиссии придумал способ, как "списывать" бойцов ВСУ в запас: наказали ли его

Злоумышленник также организовал для украинского военнослужащего стационарное "лечение".

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В Одесской области правоохранители задержали заместителя председателя врачебно-консультативной комиссии одной из местных больниц, который за 6000 долларов пообещал списать бойца Вооруженных сил Украины в запас. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

"Заместитель председателя врачебно-консультативной комиссии одной из больниц Подольского района, в сговоре с неустановленными пока должностными лицами Военно-медицинского клинического центра Южного региона, предложил гражданину помочь его знакомому солдату одной из воинских частей уволиться со службы по состоянию здоровья. За свои "услуги" злоумышленник попросил 6000 долларов", — говорится в сообщении.

За эту сумму фигурант обещал обеспечить военнослужащего медицинскими документами по заболеваниям, которые стали бы основанием для вынесения военно-врачебной комиссией заключения о том, что он подлежит списанию в запас ВСУ.

Кроме того, злоумышленник организовал военному стационарное "лечение".

Полиция задержала заместителя врачебной комиссии Фото: Национальная полиция

"В ходе проведения мероприятий по пресечению преступной деятельности фигуранта, полицейские задокументировали получение им неправомерной выгоды двумя траншами и передачу обещанных медицинских документов, после чего задержали его в процессуальном порядке", — отметили в полиции.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 908 400 гривен.

Устанавливаются лица, причастные к сделке.

Напомним, 23 марта в Одесской области произошел взрыв в помещении полиции.

Фокус также писал о законопроекте, по которому работников ТЦК и ВВК будут наказывать за незаконную мобилизацию.