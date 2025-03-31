В Хмельницькій області чоловік знайшов помилку в повістці й не явився до ТЦК: що вирішив суд

Житель Хмельницької області виявив помилку в повістці й відмовився приходити до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Декілька років після інциденту він не являвся для виправлення документів.

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Суд першої інстанції виправдав військовозобов’язаного, однак в апеляції вирок був скасований. Чоловіка визнали винним у зриві мобілізаційних заходів, вбачається з реєстру судових рішень.

Згідно з матеріалами справа житель Хмельницької області в листопаді 2022 року після телефонного дзвінка прийшов у ТЦК, надав свої документи й пройшов медкомісію. Там же під розпис він отримав бойову повістку. Згодом чоловік з’ясував, що в документі його прізвище написано з помилкою в одній літері. В телефонному режимі він повідомив про це військкомат й додав, що через це за повісткою з’являтися не буде.

Чоловіку виписали нову повістку й намагалися вручити документ. Однак він "не відчиняв двері й перестав відповідати на телефонні дзвінки, а одного разу, піднявши слухавку, нецензурно послав солдата і сказав, що служити не буде".

Справа дійшла до суду. В листопаді 2024-го Хмельницький міськрайонний суд виправдав військовозобов’язаного, однак в березні 2025-го апеляційний суд скасував це рішення і призначив чоловіку покарання.

В ході судового розгляду чоловік розповідав, що від мобілізації не ухилявся. При цьому слідством було встановлено, що чоловік отримав повістку під розписку і точно знав, що підлягає призову на військову службу. За даними суду, допущена в повістці помилка в написанні прізвища не давала підстав для сумніву, що вона адресована саме обвинуваченому — неправильно було зазначено лише одну літеру. Решта анкетних даних відповідали його особі.

В рішенні зазначено, що при виявленні помилки обвинувачений мав можливість уточнити у співробітників ТЦК і СП свої анкетні дані, але не зробив цього. Однак за інформацією працівників ТЦК, після виявлення помилки чоловік "всіляко намагався уникнути отримання виправленої повістки, розмовляв із ними зухвало і заявив, що не буде проходити військову службу". Небажання спілкування з працівниками військкомату підтверджував й сам обвинувачений у суді.

Чоловік посилався на те, що помилки могли бути й в інших військових документах, що "могло потягнути для нього негативні наслідки". Однак, за інформацією суду, в інших документах подібних помилок немає. Доводи обвинуваченого щодо проходження військової служби під чужим ім’ям апеляція визнала надуманими.

Річ в тім, що зарахування до штату військової частини відбувається не за повісткою, а на підставі військово-облікових та особистих документів людини, в яких помилок не було. Крім того, у рішенні суду зазначається, що обвинувачений мав можливість уточнити свої анкетні дані на будь-якому етапі призову та проходження військової служби.

Окрім того, суд першої інстанції не взяв до уваги той факт, що чоловік протягом двох років після отримання повістки не робив спроб виправити ситуацію та вступити до лав ЗСУ. На думку суду, це "свідчить про його свідомі та умисні дії, спрямовані на уникнення призову за мобілізацією".

Апеляційний суд визнав неприпустимим зрив чоловіком "мобілізаційних заходів із формальних і малозначних підстав". Чоловіку призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. На цей вирок протягом 3 місяців з дня проголошення може бути подана касаційна скарга.

Нагадаємо, 20 лютого в Івано-Франківській області судили посадовця ТЦК, який мобілізував до Сил оборони громадянина Росії. Суд визнав посадовця ТЦК винним у перевищенні повноважень та призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Додамо, що 27 березня мережі повідомляли про мобілізацію чоловіка з епілепсією. В ТЦК назвали це повідомлення "вкидом".