Відправляють на будівництво укріплень: у ТЦК розповіли про мобілізацію чоловіків старше 50 років
Мобілізованих після 50 років військовозобов'язаних або тих, хто за станом здоров'я визнані придатними до тилових частин, роботи в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, закладах вищої освіти, можуть направити на будівництво фортифікаційних споруд і виконання інших завдань підрозділів підтримки та забезпечення.
Про особливості мобілізації громадян, які не підходять для служби в бойових підрозділах за станом здоров'я чи віком, розповідає заступник начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Якунін 31 березня.
За словами Андрія Якуніна, військовозобов'язаних, яких військово-лікарська комісія визнала придатними за станом здоров'я до служби в тилових частинах, територіальних центрах, закладах вищої освіти, а також громадян, придатних за станом здоров'я, але старших за 50 років, можуть направляти до частин тилового призначення, зокрема частин підтримки та забезпечення.
"Що стосується підрозділів підтримки та забезпечення, також є дуже багато військових спеціальностей, які необхідні, і ці підрозділи виконують дуже важливі завдання з обладнання відповідних фортифікаційних споруд, здійснюють заходи забезпечення бойових підрозділів", — пояснив заступник начальника Запорізького ОТЦК та СП.
Він зазначив, що такі підрозділи потребують фахівців різних спеціальностей: водіїв, операторів, кранівників.
"Тобто можна перелічувати багато необхідних спеціальностей, які можливо десь перетинаються з цивільними, але також такі спеціальності потрібні у війську", — сказав Андрій Якунін.
Він додав, що таких громадян також можуть мобілізувати на службу до ТЦК.
"Також хочу наголосити, що існує думка, що у ТЦК всі придатні. Ні, це не так. Більше ніж на 90% ми укомплектовані також військовослужбовцями, які за станом здоров'я обмежено придатні, які після виконання бойових завдань були поранені або після відповідних захворювань не можуть проходити службу у бойових підрозділах — вони переводяться до нас. Нам необхідні також різноманітні спеціальності, починаючи від діловода, водія, військовослужбовця підрозділу забезпечення. Також є велика необхідність у фахівцях з права. Це в нас офіцерські посади", — розповів Якунін.
Нагадаємо, заступник начальника Запорізького ОТЦК та СП Андрій Якунін 31 березня також попереджав, що за ігнорування повістки, надісланої поштою, військовозобов'язаних оголошуватимуть у розшук.
Фокус 31 березня з посиланням на судове рішення писав про те, яке покарання призначили військовозобов'язаному, який не явився до ТЦК, бо знайшов у повістці помилку.