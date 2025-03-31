Відправляють на будівництво укріплень: у ТЦК розповіли про мобілізацію чоловіків старше 50 років

Мобілізованих після 50 років військовозобов'язаних або тих, хто за станом здоров'я визнані придатними до тилових частин, роботи в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, закладах вищої освіти, можуть направити на будівництво фортифікаційних споруд і виконання інших завдань підрозділів підтримки та забезпечення.

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Про особливості мобілізації громадян, які не підходять для служби в бойових підрозділах за станом здоров'я чи віком, розповідає заступник начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Якунін 31 березня.

Заступник начальника Запорізького ОТЦК та СП розповів про мобілізацію громадян старших за 50 років. На відео з 3:18.

За словами Андрія Якуніна, військовозобов'язаних, яких військово-лікарська комісія визнала придатними за станом здоров'я до служби в тилових частинах, територіальних центрах, закладах вищої освіти, а також громадян, придатних за станом здоров'я, але старших за 50 років, можуть направляти до частин тилового призначення, зокрема частин підтримки та забезпечення.

"Що стосується підрозділів підтримки та забезпечення, також є дуже багато військових спеціальностей, які необхідні, і ці підрозділи виконують дуже важливі завдання з обладнання відповідних фортифікаційних споруд, здійснюють заходи забезпечення бойових підрозділів", — пояснив заступник начальника Запорізького ОТЦК та СП.

Він зазначив, що такі підрозділи потребують фахівців різних спеціальностей: водіїв, операторів, кранівників.

"Тобто можна перелічувати багато необхідних спеціальностей, які можливо десь перетинаються з цивільними, але також такі спеціальності потрібні у війську", — сказав Андрій Якунін.

Він додав, що таких громадян також можуть мобілізувати на службу до ТЦК.

"Також хочу наголосити, що існує думка, що у ТЦК всі придатні. Ні, це не так. Більше ніж на 90% ми укомплектовані також військовослужбовцями, які за станом здоров'я обмежено придатні, які після виконання бойових завдань були поранені або після відповідних захворювань не можуть проходити службу у бойових підрозділах — вони переводяться до нас. Нам необхідні також різноманітні спеціальності, починаючи від діловода, водія, військовослужбовця підрозділу забезпечення. Також є велика необхідність у фахівцях з права. Це в нас офіцерські посади", — розповів Якунін.

Нагадаємо, заступник начальника Запорізького ОТЦК та СП Андрій Якунін 31 березня також попереджав, що за ігнорування повістки, надісланої поштою, військовозобов'язаних оголошуватимуть у розшук.

Фокус 31 березня з посиланням на судове рішення писав про те, яке покарання призначили військовозобов'язаному, який не явився до ТЦК, бо знайшов у повістці помилку.