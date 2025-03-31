При ігнорування повістки по пошті військовозобов'язаних оголошуватимуть в розшук, — ТЦК (відео)

Особа має дотримуватись правил військового обліку. Зокрема, в разі ігнорування військовозобов'язаним повістки, яка відправлена поштовим зв'язком, особа може бути оголошена в розшук.

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Про це розповів заступник начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Якунін.

Він зазначив, що на даний час ТЦК ведеться робота щодо оповіщення військовозобов'язаних саме засобами "Укрпошти". Керівник попросив не ігнорувати такі повістки.

"Попрошу не ігнорувати такі повідомлення, тобто повістки, які надходять вам засобами Укрпошти, тому що якщо військовозобов'язаний відмовляється отримувати та не прибуває за таким повідомленням, також він буде потрапляти до відповідного розшуку", — додав керівник Запорізького військкомату.

За його словами, повідомлення відносно таких громадян буде направлятися повідомлення до Національної поліції. Мета таких дій — притягнення військовозобов'язаних до відповідальності.

Слід зазначити, що повідомлення про повістку на пошті може бути отримане надто пізно, а довести це під час мобілізації в Україні неможливо. Однак уникнути несправедливого штрафу в такому випадку можна. Як це зробити, розповідали фахівці на порталі "Юристи UA".

В березня стало відомо, що українські суди при розгляді справ щодо військовозобов'язаних звернули увагу, що надіслані повістки ТЦК "Укрпоштою" не завжди доходять до адресатів. Через це почали провіряти дані, чи дійшла до адресата повістка ТЦК, за трекером "Укрпошти".