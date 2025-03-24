Не завжди доходять до адресатів: суди почали перевіряти дані про повістку за трекером "Укрпошти"

Як свідчать рішення судів, вони іноді не доходять до адресатів – при чому, не завжди з вини військовозобов’язаних.

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В Україні суди, розглядаючи справи щодо військовозобов'язаних, звернули увагу, що надіслані повістки ТЦК "Укрпоштою" не завжди доходять до адресатів. Через це почали провіряти перевіряти дані, чи дійшла до адресата повістка ТЦК, за трекером "Укрпошти". Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Попри те, що Кабмін і виділив кошти на друк сформованих в електронному вигляді за допомогою Реєстру "Оберіг" повісток ТЦК і їхню відправку військовозобов’язаним через "Укрпошту", як свідчать рішення судів, вони іноді не доходять до адресатів – при чому, не завжди з вини військовозобов’язаних.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначав, що "Укрпошта" у жовтні 2024 року передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобовʼязаним, однак якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі "Резерв+" або "Оберіг".

"До речі, навіть є адреса — Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку", — пояснював він.

В свою чергу, у ТЦК пояснили, що запровадження до законодавства обов’язку оновити військово-облікові дані протягом 60 днів та можливості такого оновлення через застосунок Резерв+ дозволило ТЦК "зібрати актуальну інформацію про місце проживання" військовозобов’язаних. Тож, на ці адреси будуть масово розсилати сформовані в електронному вигляді повістки.

Змінами, внесеними постановою уряду від 8 жовтня 2024 р. №1147, було передбачено, що рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу). Кабмін уточнив, що рекомендовані листи з позначками "Повістка ТЦК", "Вручити особисто" підлягають врученню особисто адресатам.

Нагадаємо, що резервісти й військовозобов’язані мають з’являтись за повісткою у встановлене місце й призначений строк, але приписів про обов’язок отримувати повістку про виклик у ТЦК законодавство не містить.