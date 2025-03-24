Не всегда доходят до адресатов: суды начали проверять данные о повестках по трекеру "Укрпочты"

Как свидетельствуют решения судов, они иногда не доходят до адресатов — причем не всегда по вине военнообязанных.

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В Украине суды, рассматривая дела в отношении военнообязанных, обратили внимание, что присланные повестки ТЦК "Укрпочтой" не всегда доходят до адресатов. Поэтому начали проверять проверять данные, дошла ли до адресата повестка ТЦК, по трекеру "Укрпочты". Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Несмотря на то, что Кабмин и выделил средства на печать сформированных в электронном виде с помощью Реестра "Оберіг" повесток ТЦК и их отправку военнообязанным через "Укрпочту", как свидетельствуют решения судов, они иногда не доходят до адресатов — причем не всегда по вине военнообязанных.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский отмечал, что "Укрпочта" в октябре 2024 года передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным, однако качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, который был предоставлен в системе "Резерв+" или "Оберег".

"Кстати, даже есть адрес — Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку", — объяснял он.

В свою очередь, в ТЦК объяснили, что введение в законодательство обязанности обновить военно-учетные данные в течение 60 дней и возможности такого обновления через приложение Резерв+ позволило ТЦК "собрать актуальную информацию о месте жительства" военнообязанных. Поэтому, на эти адреса будут массово рассылать сформированные в электронном виде повестки.

Изменениями, внесенными постановлением правительства от 8 октября 2024 г. №1147, было предусмотрено, что заказные письма с пометкой "Повістка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). Кабмин уточнил, что заказные письма с пометками "Повістка ТЦК", "Вручити особисто" подлежат вручению лично адресатам.

Напомним, что резервисты и военнообязанные должны являться по повестке в установленное место и назначенный срок, но предписаний об обязанности получать повестку о вызове в ТЦК законодательство не содержит.