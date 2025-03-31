При игнорировании повестки по почте военнообязанных будут объявлять в розыск, — ТЦК (видео)

Лицо должно соблюдать правила воинского учета. В частности, в случае игнорирования военнообязанным повестки, которая отправлена почтовой связью, лицо может быть объявлено в розыск.

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Об этом рассказал заместитель начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрей Якунин.

Он отметил, что в настоящее время ТЦК ведется работа по оповещению военнообязанных именно средствами "Укрпочты". Руководитель попросил не игнорировать такие повестки.

"Попрошу не игнорировать такие сообщения, то есть повестки, которые поступают вам средствами Укрпочты, потому что если военнообязанный отказывается получать и не прибывает по такому сообщению, также он будет попадать в соответствующий розыск", — добавил руководитель Запорожского военкомата.

По его словам, сообщение в отношении таких граждан будет направляться сообщение в Национальную полицию. Цель таких действий — привлечение военнообязанных к ответственности.

Следует отметить, что сообщение о повестке на почте может быть получено слишком поздно, а доказать это во время мобилизации в Украине невозможно. Однако избежать несправедливого штрафа в таком случае можно. Как это сделать, рассказывали специалисты на портале "Юристы UA".

В марте стало известно, что украинские суды при рассмотрении дел в отношении военнообязанных обратили внимание, что присланные повестки ТЦК "Укрпочтой" не всегда доходят до адресатов. Поэтому начали проверять данные, дошла ли до адресата повестка ТЦК, по трекеру "Укрпочты".