"Укрпочта" не сообщила о повестке: юристы объяснили, как не схватить несправедливый штраф

Украинец рассказал, что получил уведомление о повестке уже после того, как ее отправили обратно ТЦК. Адвокаты предупредили, что доказать несвоевременное сообщение от "Укрпочты" невозможно.

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Сообщение о повестке на почте может быть получено слишком поздно, а доказать это во время мобилизации в Украине невозможно. Однако избежать несправедливого штрафа в таком случае можно. О том, что нужно делать, рассказали специалисты на портале "Юристы UA".

Мобилизация в Украине: что произошло

Мужчина рассказал, что оформил отсрочку через приложение "Резерв+" как соискатель высшего образования, и она действует до 7 февраля. Он заверил, что вовремя обновил военно-учетные данные после усиления мобилизации, имеет военно-учетную специальность, но не проходил медосмотр.

25 января военнообязанный получил сообщение от "Укрпочты" о том, что 20 января ему пришла повестка. Однако в этом же сообщении было указано, что повестку нужно забрать в течение трех дней, то есть еще два дня назад.

Мобилизация в Украине: что говорят юристы

Адвокат Александр Прокопец пояснил, что 23 января, скорее всего, "Укрпочта" уже отправила повестку обратно — ТЦК. В то же время отсрочка не отменяет обязанности являться по повестке в военкомат, тем более если не была пройдена ВВК.

"Вряд ли существует способ зафиксировать просроченное сообщение от почты", — предупредил юрист.

Однако он посоветовал написать письмо в ТЦК о несвоевременном уведомлении о повестке с объяснением, что об основаниях, дате и времени вызова в военкомат из-за этого не известно.

"Это письмо обязательно отправьте ценным письмом с описью. В описи укажите описание вложения, как "письмо с объяснением о невозможности получить повестку", или что-то такое. Главное, чтобы можно было понять, о чем письмо. Конечно, вряд ли вы получите ответ, но потом, если вам выпишут штраф и вы пойдёте его обжаловать, с квитанцией об отправке и описью гораздо проще будет доказать свою правоту в суде", — пояснил Прокопец.

По его словам, другой вариант в такой ситуации — самостоятельно появиться в ТЦК, спросить о повестке и объяснить ситуацию. С собой следует взять сообщение от "Укрпочты".

Адвокат Юрий Айвазян предупредил, что за неявку по повестке накладывают штраф по статье о нарушении закона о мобилизации. Повестки, отправленные ТЦК, хранятся на почте только те три дня, в которые их должны забирать военнообязанные.

Если же речь идет об уведомлении, положенном в почтовый ящик, его несвоевременность доказать будет невозможно. В то же время лишить отсрочки или не продлить ее из-за нарушения закона о мобилизации ТЦК не может — только привлечь к ответственности.

Юрист добавил, что штраф будет возможно отменить через окружной административный суд, однако успех будет зависеть от содержания постановления и других факторов.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук 30 января рассказала, будут ли наказывать ограниченно годных к службе военнообязанных, которые не успели перепройти ВВК.

Также повестку могут отправить почту на неактуальный адрес, если человек зарегистрирован в одном месте, а фактически проживает в другом. Юристы объяснили, как в таком случае избежать проблем.