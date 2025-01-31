Непонятные моменты в военном билете: что стоит знать о ВУД, — юристы

В связи с обновлением формата военно-учетных документов, в Украине начали выдавать военный билет в формате листа А5. Представители ТЦК отмечают, что его нельзя складывать пополам или ламинировать. В то же время остается открытым вопрос, действительно ли такие требования закреплены в законодательстве и какие последствия может иметь их нарушение.

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Киевлянин Владислав, которой имеет отсрочку от мобилизации, недавно получил военный билет и удивился дважды. Впервые — когда услышал от работника ТЦК, что военно-учетный документ запрещено складывать пополам или ламинировать. Билет сейчас выдают в формате листа А5 и как его носить постоянно с собой, об этом также отмечают в военкомате, если "он должен быть в таком же состоянии как его получили"?

Второй раз мужчина удивился увидев звание "солдат" в военном билете, ведь имея отсрочку он должен был бы быть в резерве, как ему казалось.

Фокус вместе с юристкой ОО "Юридическая Сотня" Ангелиной Славич, на этом примере объясняет все что нужно знать о ВУД.

Можно ли ламинировать или складывать военный билет?

В соответствии с Порядком оформления и выдачи военно-учетных документов (утвержденного постановлением КМУ от 15.05.2024 №559 ), военно-учетный документ (ВУД) может существовать в электронной форме или в бумажном виде на официальном бланке. Согласно пункту 9 этого порядка, электронный документ (в том числе распечатанный) и бумажный вариант имеют одинаковую юридическую силу.

"В то же время законодательство не содержит прямого запрета на составление документа или его ламинирование. Единственная оговорка — он должен сохранять читабельность и быть идентифицированным как оригинал. Ламинирование документа делает невозможным идентификацию его как оригинала, но юридических оснований для штрафа или признания документа недействительным нет", — рассказывает Славич.

Нужно ли обязательно носить бумажный военный документ при себе?

В ТЦК настаивают, что военно-учетный документ должен быть с владельцем постоянно, а его электронная версия (резерв у "Дії") якобы не подходит при проверке на улице. Однако, согласно действующему законодательству, электронная версия имеет такую же юридическую силу, как и бумажная, и не может быть основанием для штрафа или задержания.

"Если военнообязанного останавливают и требуют именно бумажный документ, стоит отметить пункт 9 постановления КМУ №559, который подтверждает равнозначность электронного и бумажного вариантов", — говорит юрист.

Военно-учетный документ: почему всех обозначают как "солдат"?

Временное удостоверение военнообязанного — это документ, подтверждающий статус человека как военнообязанного, находящегося в запасе. Он свидетельствует о его принадлежности к воинской обязанности и может содержать информацию об изменении категории воинского учета.

В зависимости от статуса, граждане Украины делятся на следующие категории:

Допризывники — лица, которые еще не взяты на воинский учет, но подлежат ему в будущем;

Призывники — те, кто уже состоит на воинском учете, но еще не призваны на службу;

Военнослужащие — граждане, которые проходят военную службу;

Военнообязанные — лица, которые находятся в запасе и могут быть привлечены к комплектованию Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;

Резервисты — лица, которые проходят службу в военном резерве.

Резервисты — это отдельная категория воинского учета. Важно отметить, что прохождение службы в военном резерве заключается в выполнении резервистами обязанностей военной службы в соответствии с требованиями законодательства и условиями их контракта о прохождении гражданином Украины службы в военном резерве (в том числе по подготовке (переподготовке) по военно-учетной специальности во время учебных сборов).

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" каждая из категорий воинской обязанности, кроме допризывников и призывников делятся на рядовой состав, сержантский и старшинский состав и офицерский состав.

Следовательно, указание в ВУД информации о воинском звании "солдат" не противоречит законодательству.

Напомним, ограниченно годных военнообязанных, которые не успеют пройти повторный осмотр на военно-врачебной комиссии, не будут наказывать штрафами и не будут объявлять в розыск. В Верховную Раду внесли законопроект о переносе крайнего срока повторного осмотра на 5 июня.

Также Фокус рассказывал, что теперь работникам ТЦК и ВВК может грозить до 8 лет тюрьмы за призыв непригодных к службе граждан.