Незрозумілі моменти в військовому квитку: що варто знати про ВОД, - юристи

У зв'язку з оновленням формату військово-облікових документів, в Україні почали видавати військовий квиток у форматі аркуша А5. Представники ТЦК наголошують, що його не можна складати навпіл або ламінувати. Водночас залишається відкритим питання, чи такі вимоги дійсно закріплені в законодавстві та які наслідки може мати їх порушення.

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Киянин Владислав, якій має відстрочку від мобілізації, нещодавно отримав військовий квиток і здивувався двічі. Вперше — коли почув від працівника ТЦК, що військово-обліковий документ заборонено складати навпіл або ламінувати. Квиток зараз видають у форматі аркуша А5 і як його носити постійно з собою, про це також наголошують у військкоматі, якщо "він має буди в такому ж стані як його отримали"?

Вдруге чоловік здивувався побачивши звання "солдат" в військовому квитку, адже маючи відстрочку він мав би бути в резерві, як йому здавалось.

Фокус разом з юристкою ГО "Юридична Сотня" Ангеліною Славич, на цьому прикладі пояснює все що треба знати про ВОД.

Чи можна ламінувати чи складати військовий квиток?

Відповідно до Порядку оформлення та видачі військово-облікових документів (затвердженого постановою КМУ від 15.05.2024 №559 ), військово-обліковий документ (ВОД) може існувати в електронній формі або у паперовому вигляді на офіційному бланку. Згідно з пунктом 9 цього порядку, електронний документ (у тому числі роздрукований) і паперовий варіант мають однакову юридичну силу.

"Водночас законодавство не містить прямої заборони на складання документа або його ламінування. Єдине застереження – він повинен зберігати читабельність та бути ідентифікованим як оригінал. Ламінування документа унеможливлює ідентифікацію його як оригіналу, але юридичних підстав для штрафу або визнання документа недійсним немає", — розповідає Славич.

Чи потрібно обов’язково носити паперовий військовий документ при собі?

У ТЦК наполягають, що військово-обліковий документ має бути з власником постійно, а його електронна версія (резерв у "Дії") нібито не підходить при перевірці на вулиці. Проте, згідно з чинним законодавством, електронна версія має таку ж юридичну силу, як і паперова, і не може бути підставою для штрафу або затримання.

"Якщо військовозобов’язаного зупиняють і вимагають саме паперовий документ, варто наголосити на пункті 9 постанови КМУ №559, який підтверджує рівнозначність електронного та паперового варіантів", — каже юристка.

Військово-обліковий документ: чому всіх позначають як "солдат"?

Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – це документ, який підтверджує статус людини як військовозобов’язаного, що перебуває у запасі. Він свідчить про її належність до військового обов’язку та може містити інформацію про зміну категорії військового обліку.

Залежно від статусу, громадяни України поділяються на такі категорії:

Допризовники – особи, які ще не взяті на військовий облік, але підлягають йому в майбутньому;

Призовники – ті, хто вже перебуває на військовому обліку, але ще не призвані на службу;

Військовослужбовці – громадяни, які проходять військову службу;

Військовозобов’язані – особи, які перебувають у запасі та можуть бути залучені до комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань;

Резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві.

Резервісти — це окрема категорія військового обліку. Важливо відмітити, що проходження служби у військовому резерві полягає у виконанні резервістами обов’язків військової служби згідно з вимогами законодавства та умовами їх контракту про проходження громадянином України служби у військовому резерві (в тому числі з підготовки (перепідготовки) за військово-обліковою спеціальністю під час навчальних зборів).

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" кожна з категорій військового обов’язку, крім допризовників та призовників поділяються на рядовий склад, сержантський і старшинський склад та офіцерський склад.

Отже, зазначення у ВОД інформації щодо військового звання "солдат" не суперечить законодавству.

Нагадаємо, обмежено придатних військовозобов'язаних, які не встигнуть пройти повторний огляд на військово-лікарській комісії, не каратимуть штрафами та не оголошуватимуть у розшук. До Верховної Ради внесли законопроєкт про перенесення крайнього терміну повторного огляду на 5 червня.

Також Фокус розказував, що тепер працівникам ТЦК і ВЛК може загрожувати до 8 років тюрми за призов непридатних до служби громадян.