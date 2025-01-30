Объявили в розыск из-за повестки на старый адрес: юристы ответили, что делать

Если военнообязанный зарегистрирован в одном месте, а живет в другом, ТЦК может отправить повестку на официальный адрес. Адвокаты объяснили, что делать в такой ситуации, чтобы не получить штраф.

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Во время мобилизации 2025 повестки могут не только вручать лично в руки, но и отправлять по почте. Что делать, если оповещение пришло на неактуальный адрес, объяснили специалисты на портале "Юристы UA".

Мужчина обратился за советом, объяснив, что стоит на воинском учете в одном городе, а фактически проживает в другом. На адрес, где он официально зарегистрирован, пришла повестка. После этого в приложении "Резерв+" появилась красная полоса.

"Могу ли я по фактическому месту жительства обратиться в ТЦК. Чтобы не ехать в город за регистрацией", — спросил украинец.

Мобилизация 2025: что делать, если повестка пришла не на тот адрес

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что военнообязанный должен прийти в ТЦК по повестке, которая была отправлена последней. В то же время он посоветовал сменить военкомат, в котором стоит на учете, во избежание проблем в будущем.

Адвокат Евгений Александрович отметил, что мужчине нужно не только явиться по повестке, но и объяснить свою несвоевременную явку уважительной причиной. Он пояснил, что красная полоса в "Резерв+" свидетельствует об объявлении человека в розыск.

Так выглядит красная полоса, о которой идет речь Фото: Кадровик-01

Также юрист предупредил, что в случае признания военнообязанного годным повестка будет означать возможную мобилизацию. Он отметил, что это при условии, если украинец не имеет оснований для отсрочки.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук рассказала, сколько еще времени будут иметь украинцы, которые ранее были признаны ограниченно годными, на перепрохождение ВВК.

Президент Владимир Зеленский 29 января заявил, что преподаватели военных лицеев и учебных заведений "должны быть на фронте". По его словам, только так можно научиться "войне на земле".