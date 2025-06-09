"Списують майно": нардепка Безугла сказала, чому ЗС РФ швидко просуваються в Сумській області
Ситуація у Сумській області продовжує погіршуватись, росіяни просуваються та захоплюють території. Народна депутатка Мар'яна Безугла каже, що завдяки наступу окупантів на Сумщині українські чиновники "списують майно".
Про це Мар'яна Безугла заявила у своєму Telegram-каналі.
"Чому росіяни так швидко просуваються в Сумській області? Наші генерали і ОВА (попередній, Артюх) та місцеві адміністрації так списують майно. Не були підготовлені лінії оборони, фортифікації? Так хто ж це доведе — вони вже у росіян. Не готові бригади, тікають? Так вже ж відступили — ідіть на окуповані території і досліджуйте, чи тікали і чи були готові", — написала вона.
За її словами, це вкотре "ідеальний цинічний схематоз" вищого генералітету і місцевих чиновників.
Наступ на Суми: деталі
Нагадаємо, 3 червня Мар'яна Безугла заявляла, що Курську операцію не використали для підготовки Сумщини до оборони. У цій області найгірше підготовлені фортифікаційні споруди з усіх інших ризикованих областей.
Фокус також писав, що, за інформацією "Суспільного", у 10-кілометровій зоні прикордоння Юнаківської громади у Сумській області нині живуть 5 людей. Від евакуації вони відмовилися, оскільки бояться потрапити до "військкомату".
Аналітики каналу DeepState 7 червня повідомляли, що росіяни повністю захопили Кіндратівку та Олексіївку Сумського району, де накопичують піхоту, аби продовжити рухатися в глибину території. Далі ЗС РФ намагатимуться увійти у селище Хотінь та в Малу Корчаківку. В цьому районі окупантам вдалося вийти на 20-ти кілометрову відстань до Сум. Тож з часом, коли підтягнуться екіпажі, можна очікувати удари FPV-дронами по обласному центу, припускають на каналі.