Ховаються від ТЦК: на Сумщині люди відмовляються евакуюватися з прикордонної зони (відео)

У 10-кілометровій зоні прикордоння Юнаківської громади у Сумській області нині живуть 5 людей. Від евакуації вони відмовилися, оскільки бояться потрапити до "військкомату".

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Про це інформує "Суспільне".

За словами голови Юнаківської громади Олени Сіми, на підпорядкованій їй території у селах, які не входять в десятикілометрову зону, нині живуть 127 людей.

Причому дітей на території громади взагалі немає, адже усі неповнолітні були евакуйовані ще два роки тому.

Голова розповіла, що на момент створення громади у ній було прописано 4965 людей, а проживало фактично 4600 людей. Вже до початку 2025 року там залишалося 1440 мешканців.

Люди, які лишилися, отримують харчі та ліки, які їм доставляє місцева влада. Також усі забезпечені й таганками, й газовими балончиками для приготування їжі.

За інформацією Олени Сіми, у прикордонні наразі живуть п'ять людей, які не збиралися виїжджати з домівок.

"До них приїжджали "Білі янголи", до них приїжджала я з офіцером громади, приїжджала поліція. Вони не хочуть виїжджати", — розповіла чиновниця, пояснивши, що таким чином жителі намагаються сховатися від ТЦК, не бажаючи захищати свою країну.

Нагадаємо, ситуація на півночі Сумської області продовжує погіршуватись. Під контроль російських військ перейшов населений пункт Локня Юнаківської громади. Загалом площа так званої "червоної" зони на карті регіону перевищила 189 квадратних кілометрів.

Також росіяни повністю захопили Кіндратівку та Олексіївку Сумського району. Далі ЗС РФ намагатимуться увійти у селище Хотінь та в Малу Корчаківку.