Прячутся от ТЦК: на Сумщине люди отказываются эвакуироваться из приграничной зоны (видео)

В 10-километровой зоне приграничья Юнаковской громады в Сумской области сейчас живут 5 человек. От эвакуации они отказались, поскольку боятся попасть в "военкомат".

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Об этом информирует "Суспільне".

По словам председателя Юнаковской громады Елены Симы, сейчас на подчиненной ей территории в селах, которые не входят в десятикилометровую зону, живут 127 человек.

Причем детей на территории громады нет вообще, ведь все несовершеннолетние были эвакуированы еще два года назад.

Глава рассказала, что на момент создания громады в ней было прописано 4965 человек, а проживало фактически 4600 человек. Уже к началу 2025 года там оставалось 1440 жителей.

Оставшиеся люди получают продукты и лекарства, которые им доставляют местные власти. Также все обеспечены и портативными плитками, и газовыми баллончиками для приготовления пищи.

По информации Елены Симы, в пограничье сейчас живут пять человек, которые не собирались выезжать из домов.

"К ним приезжали "Белые ангелы", к ним приезжала я с офицером общины, приезжала полиция. Они не хотят выезжать", — рассказала чиновница, объяснив, что таким образом жители пытаются спрятаться от ТЦК, не желая защищать свою страну.

Напомним, ситуация на севере Сумской области продолжает ухудшаться. Под контроль российских войск перешел населенный пункт Локня Юнаковской громады. В целом площадь так называемой "красной" зоны на карте региона превысила 189 квадратных километров.

Также россияне полностью захватили Кондратовку и Алексеевку Сумского района. Далее ВС РФ будут пытаться войти в поселок Хотень и в Малую Корчаковку.