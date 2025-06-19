Наступление на Сумщине: дороги укрывают антидроновими сетками, а россияне имеют успехи в продвижении

В Сумской области на определенных направлениях укрывают дороги антидроновими сетками. В то же время россияне продвигаются возле Юнаковки, Сумского района.

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Дороги укрывают на определенных направлениях, в частности в приграничных громадах, где враг не прекращает атак, сообщает начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Такие укрытия затрудняют вражескую аэроразведку и защищают от дронов. Это еще один важный шаг для безопасности людей и сохранения логистики. Работы продолжаем", — отметил председатель Сумской ОГА.

Продвижение ВС РФ: детали

В то же время аналитики DeepState сообщают, что враг продвинулся в Юнаковке, Сумской области, у Александро-Калиново и Отрадного в Донецкой области.

Юнаковка, продвижение ВС РФ Фото: DeepStateMAP

Напомним, оборонительные сооружения в Сумской области строили на скорую руку и под обстрелами россиян. Системной и масштабной полосы укреплений нет, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью изданию New Voice.

Фокус также писал, что 9 июня народный депутат Марьяна Безуглая утверждала, что благодаря наступлению оккупантов на Сумщине украинские чиновники "списывают имущество".

А 3 июня Безуглая заявила, что Курскую операцию не использовали для подготовки Сумщины к обороне. В этой области хуже всего подготовлены фортификационные сооружения из всех других рискованных областей.