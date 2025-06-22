Наступ РФ на Сумську область: Сирський розповів про успішні контратаки ЗСУ

Українські війська успішно відбивають наступальні спроби противника в напрямку Юнаківки, стабілізувавши ситуацію на кордоні Сумської та Харківської областей.

Related video

Після низки інтенсивних боїв лінію фронту зафіксовано по лінії Кіндратівка — Андріївка — Яблунівка — Юнаківка. Потім вона проходить уздовж державного кордону і частково заходить на територію Росії в районі Глушкова, де Збройні Сили України утримують плацдарм площею близько 90 квадратних кілометрів. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив під час спілкування з журналістами, передає видання "Главком".

За даними командування, на цю ділянку російське військове керівництво перекинуло близько 10 тисяч особового складу. Загальна чисельність ворожих сил на Північнослобожанському напрямку становить приблизно 50 тисяч, серед яких дві десантні дивізії, чотири основні бригади ЗС РФ і 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії.

Командувач угруповання Збройних Сил України на Сумському напрямку бригадний генерал Олег Апостол, який нещодавно очолив Десантно-штурмові війська, здійснює ефективне керівництво обороною, повідомив головнокомандувач Сирський. Завдяки діям українських військ, значна частина ворожих сил, які планували перекидання на напрямок Покровська, була зафіксована і змушена повернутися назад.

Успішна реалізація Курської операції, яка раніше відтягнула на себе близько 63 тисяч російських військових, а з урахуванням союзних сил — близько 70 тисяч, дала змогу послабити тиск противника в інших напрямках і перегрупувати українські війська. У результаті заявлене ще у вересні 2024 року захоплення Покровська досі не відбулося.

Водночас, на запитання про загрози захоплення Сум, Сирський підтвердив, що такі наміри з боку російського командування існують. У зв'язку з цим на всіх потенційно небезпечних ділянках фронту триває інтенсивна робота з облаштування оборонних рубежів, будівництва інженерних споруд і встановлення антидронових систем, причому Суми та Сумська область перебувають у пріоритеті цих заходів.

Наступ РФ на Сумську область: що відомо

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін 17 червня розповів, що після відходу з Курської області фортифікації під Сумами будували поспіхом і під ворожими обстрілами. Він заявив, що на цій ділянці фронту немає системної та масштабної смуги укріплень.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров 19 червня повідомляв, що дороги в регіоні вкривають антидронними сітками. Аналітики DeepState зі свого боку заявляли, що окупанти просунулися в Юнаківці.

Військовослужбовець 225-го окремого штурмового полку з позивним "Гор" 20 червня розповів про штурмові дії росіян під Сумами. Він зазначив, що ворог на цьому напрямку продовжує тактику "м'ясних штурмів".