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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ провели вдалий контрнаступ під Сумами: що вдалося звільнити (карта)

зсу, армія, військові
Фото: Генштаб ЗСУ | Військові ЗСУ (ілюстративне фото)

Збройні сили України розпочали контрнаступ на території Сумської області, звільнивши село Андріївка.

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Збройні сили України звільнили від російських окупантів н.п. Андріївка, повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

Ще у суботу, 21 червня, територія населеного пункту Андріївка у Хотінській селищній громаді Сумського району знаходилася під контролем ЗС РФ.

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Ситуація на Сумщині 21 червня
Фото: Скріншот

Наразі село, яке знаходиться на відстані приблизно 5 км від російського кордону, "зачищено" від військ агресора. Площа звільненої території складає 3,89 кв.км.

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Ситуація на Сумщині 22 червня
Фото: Скріншот

У Deep State уточнюють, що після тривалих боїв та заходів із зачистки недобитків, бійці 225-го окремого штурмового полку змогли взяти під контроль село.

Цими діями вдалося відволікти сили з інших населених пунктів та зупинити подальше просування ЗС РФ до Хотіні та Писарівки.

На закріплення у село завели 110-ту окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Ситуація на Сумщині від Генштабу ЗСУ

Ситуація на Сумщині Fullscreen
Ситуація на Сумщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 17 атак загарбників, йдеться у зведенні Генерального штабу. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіаційних бомб, та здійснив 260 обстрілів, вісім із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Натомість старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" наголошує, що хоча Андріївку й звільнили, але легше не стало.

"Як і я говорив, це Вовчанський напрямок 2.0", — підкреслив військовий.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час спілкування з журналістами розповідав, що українські війська успішно відбивають наступальні спроби противника в напрямку Юнаківки, стабілізувавши ситуацію на кордоні Сумської та Харківської областей.

Фокус писав, що 14 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що бійці 225-го окремого штурмового полку ЗСУ вибили російські окупаційні війська із села Андріївка Сумської області. Голова держави також уточнив, що на цьому напрямку противник зосередив 53 тисячі солдатів.