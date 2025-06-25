"Буде висмоктувати резерви": офіцер спрогнозував, чим закінчиться наступ РФ на Суми

Українські військові описали ситуацію на Сумському напрямку, який перетворився на "пекло" для ворога. Однак Росія продовжує кидати туди піхоту, і "тотальний розгром" старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" вважає малоймовірним.

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"Напевно вже втретє повторю, що Сумський напрямок зараз — це як Вовчанський рівно рік тому: спочатку провал, хаос, стягування боєздатних резервів, зупинка ворога і навіть успішні контратакувальні дії в деяких моментах", — наголосив він у Telegram 25 червня.

Військовослужбовець зауважив, що ситуацію потрібно оцінювати тверезо й розуміти, що "тотальний розгром" і лінію фронту по держкордону — дуже малоймовірні. За прогнозом офіцера, найімовірніше наступ ЗС РФ на Сумщині закінчиться замороженням напрямку й "неприємним апендиксом" в регіоні, який буде висмоктувати резерви.

"Алекс" підкреслив, що головне — не полишити той "апендикс" поза увагою, як відбувається на Вовчанському напрямку. Він додав, що "рецидив" — це дуже погано, і висловив сподівання, що українці цього не побачать.

Також офіцер описав актуальну ситуацію на Сумському напрямку. З його слів, російські окупанти "ніяк не можу заспокоїтися". Ворожі командири "кидають свою піхоту в пекло", зі штурмової групи у 8-10 осіб виживають двоє-троє у кращому випадку. Серед бійців ЗС РФ спостерігається погіршення морального стану, деякі загарбники просто тікають з позицій.

Водночас військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що на Сумському напрямку нарешті з’являється хоч якась взаємодія і злагоджена робота підрозділів. Він зауважив, що до ідеалу ще далеко. Однак, як розповів воїн, навіть мінімальна координація вже створила "чималі труднощі" для ворога — і в обороні, і в наступі.

Нагадаємо, керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко теж інформував, що деякі бійці ЗС РФ кидають позиції на Сумському напрямку.

22 червня аналітики DeepState повідомляли, що ЗСУ вдалося звільнити Андріївку у Сумській області. Це село розташоване на відстані приблизно 5 кілометрів від кордону.