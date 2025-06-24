Російські штурмовики розбігаються на Сумщині через великі втрати, — РНБО

В Сумській області російські окупанти через вдалі дії Сил оборони змушені відступати на певних ділянках фронту. Разом з тим, в регіоні тривають запеклі бої.

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Це впливає на моральний стан в ЗС РФ. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"На Сумщині попри накази російських командирів штурмовикам постійно йти вперед, через втрати деякі росіяни кидають позиції. На Курщині в тилових Льгові, Рильску, куди закидають поповнення, є дезертирство", — проінформував Коваленко.

Він додав, що складні бої продовжуються, але постійні штурми в прикордонні з втратами на Сумщині у росіян, і певні вдалі дії українських сил, впливають суттєво на моральний стан російських військових.

Військовий 24 ОМБр ЗСУ Станіслав Бунятов у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" 24 червня повідомив, що на Сумщині покращилася взаємодія українських підрозділів.

"Нарешті на Сумському напрямку починає зʼявлятися бодай якась взаємодія і злагоджена робота підрозділів. До ідеалу ще далеко, але навіть мінімальна координація вже створила п**арам чималі труднощі — і в обороні, і в наступі", — написав він.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 червня ЗС РФ завдали удару "шахедами" по Харкову та селу у Верхньосироватській громаді Сумської області, внаслідок чого загинули щонайменше три людини.

Також 22 червня головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська успішно відбивають наступальні спроби ЗС РФ в напрямку Юнаківки, стабілізувавши ситуацію на кордоні Сумської та Харківської областей.