Росія атакувала Харків та Сумщину "шахедами": з-під завалів дістають людей, є загиблі

У ніч на 24 червня російські окупаційні війська завдали удару "шахедами" по Харкову та селу у Верхньосироватській громаді Сумської області, внаслідок чого загинули щонайменше три людини.

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Серед загиблих є восьмирічний хлопчик, якого медикам не вдалось врятувати, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Близько опівночі росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді ударними БпЛА. Маємо інформацію про трьох загиблих. Серед них – 8-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку", — зазначив Григоров.

Він уточнив, що також загинули чоловік та жінка з різних родин, які жили на одній вулиці.

"Лягли спати у своїх домівках. Але російські дрони перервали їхній сон — назавжди", — сказав Григоров.

За його словами, ще трьох людей витягли з-під завалів. Одна людина — у тяжкому стані. Усі госпіталізовані.

"Зруйновані та пошкоджені будинки. Після влучань спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники, медики, усі служби. Людям надається необхідна допомога", — наголосив Григоров.

ЗС РФ атакували Харків "шахедами"

Цієї ж ночі вибухи лунали у Харкові, який також був атакований ворожими БпЛА, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, один з прильотів стався у приватному секторі, поблизу лікарні у Немишлянському районі міста.

Також під атакою дронів було цивільне підприємство, внаслідок чого там спалахнула пожежа.

Крім того, Терехов зазначав, що надходить інформація про влучання "шахеда" на територію приватного будинку.

Згодом він повідомив, що цієї ночі ворог випустив по місту 7 "шахедів".

"Один впав, не розірвавшись, решта уразили три локації — дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району, та одне цивільне підприємство у Салтівському", — зазначив Терехов.

На момент публікації матеріалу було відомо про щонайменше одного постраждалого внаслідок російського удару по Харкову.

"Попередньо, в Харкові внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала одна людина. Медики надають всю необхідну допомогу", — наголосив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня Київ пережив масовану атаку "шахедів" ЗС РФ.

23 червня ЗС РФ атакували ліцей у Білгород-Дністровському.