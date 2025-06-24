Россия атаковала Харьков и Сумскую область "шахедами": из-под завалов достают людей, есть погибшие

В ночь на 24 июня российские оккупационные войска нанесли удар "шахедами" по Харькову и селу в Верхнесыроватской общине Сумской области, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

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Среди погибших есть восьмилетний мальчик, которого медикам не удалось спасти, сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Около полуночи россияне массированно атаковали село в Верхнесироватской громаде ударными БпЛА. Есть информация о трех погибших. Среди них — 8-летний мальчик. Его тело достали из-под завалов разрушенного дома", — отметил Григоров.

Он уточнил, что также погибли мужчина и женщина из разных семей, которые жили на одной улице.

"Легли спать в своих домах. Но российские дроны прервали их сон — навсегда", — сказал Григоров.

По его словам, еще трех человек вытащили из-под завалов. Один человек — в тяжелом состоянии. Все госпитализированы.

"Разрушены и повреждены дома. После попаданий вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, медики, все службы. Людям оказывается необходимая помощь", — подчеркнул Григоров.

ВС РФ атаковали Харьков "шахедами"

Этой же ночью взрывы раздавались в Харькове, который также был атакован вражескими БпЛА, сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе города.

Также под атакой дронов было гражданское предприятие, в результате чего там вспыхнул пожар.

Кроме того, Терехов отмечал, что поступает информация о попадании "шахеда" на территорию частного дома.

Впоследствии он сообщил, что этой ночью враг выпустил по городу 7 "шахедов".

"Один упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации — две из них находятся в частном секторе Немышлянского района, и одно гражданское предприятие в Салтовском", — отметил Терехов.

На момент публикации материала было известно о по меньшей мере одном пострадавшем в результате российского удара по Харькову.

"Предварительно, в Харькове в результате атаки вражескими беспилотниками пострадал один человек. Медики оказывают всю необходимую помощь", — отметил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев пережил массированную атаку "шахедов" ВС РФ.

23 июня ВС РФ атаковали лицей в Белгород-Днестровском.