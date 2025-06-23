Накануне был выпускной: ВС РФ атаковали лицей в Белгород-Днестровском, есть жертвы

Российская оккупационная армия атаковала Белгород-Днестровский в Одесской области. В результате попадания баллистической ракеты полностью уничтожен местный лицей.

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О скоростной цели на город первыми сообщили Воздушные Силы ВС Украины в 14:33, а через четыре минуты была зафиксирована еще одна. Уже в 15:09 председатель Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил атаку и разрушение учебного заведения.

По его словам, под завалами лицея могли находиться педагоги. Дети в это время были на каникулах, что спасло их от трагедии.

Спустя полчаса Кипер поделился деталями:

"В результате российского удара в Белгород-Днестровском погибли два человека. Искренние соболезнования родным и близким… В настоящее время также известно, что по меньшей мере двенадцать раненых".

Сейчас продолжается разбор завалов, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Здание лицея практически полностью разрушено Фото: Фото из Facebook-аккаунта Одесская ОГА

На трагедию отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

"Совершенно безумный удар российской ракеты прямо по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. По предварительным данным, это был удар баллистической ракеты. Детей в лицее не было – сейчас каникулы. Но были работники лицея. К сожалению, под завалами могут быть люди. Уже известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким", – написал он в Facebook.

Глава государства добавил, что лицей фактически полностью разрушен. Сейчас на месте работают все службы.

"Ни один из таких российских ударов не случаен – российская армия точно знает, куда бьет. И это – демонстративные удары. Руководство России не собирается меняться, не собирается по своей воле завершать войну. Именно поэтому требуется реальное и болезненное для России усиление давления и санкций. Мы сейчас ограждаем себя от российских ударов. Но если не будет принуждения России к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы – всюду, куда российские убийцы смогут попасть. Следует останавливать убийства и удары. Надо давить на Россию", – подчеркнул он.

Отметим, что накануне в лицее №1 состоялся выпускной вечер учеников 11 классов, о чем сообщалось на странице учебного заведения.

Тем временем Киев приходит в себя после очередной массированной атаки со стороны ВС РФ. Уже известно о восьми погибших. Среди пострадавших – фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя. Квартира, в которой он жил со своей семьей, разрушена в результате ночных прилетов.

Нардеп Марьяна Безуглая уже прокомментировала случившееся с артистом, в партию которого ранее просилась.

Ранее Фокус писал, как РФ изменила тактику ударов по Украине, чтобы нанести еще больший вред.