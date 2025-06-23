Напередодні був випускний: ЗС РФ атакували ліцей у Білгород-Дністровському, є жертви

Російська окупаційна армія атакувала Білгород-Дністровський в Одеській області. Унаслідок влучання балістичної ракети повністю знищено місцевий ліцей.

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Про швидкісну ціль на місто першими повідомили Повітряні Сили ЗС України о 14:33, а за чотири хвилини було зафіксовано ще одну. Уже о 15:09 голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив атаку та руйнування навчального закладу.

За його словами, під завалами ліцею могли перебувати педагоги. Діти в цей час були на канікулах, що врятувало їх від трагедії.

Через пів години Кіпер поділився деталями:

"Унаслідок російського удару в Білгород-Дністровському загинули двоє людей. Щирі співчуття рідним і близьким... Наразі також відомо, що щонайменше дванадцять поранених".

Наразі триває розбір завалів, а постраждалим надають усю необхідну допомогу.

Будівлю ліцею практично повністю зруйновано Фото: Фото из Facebook-аккаунта Одесская ОГА

На трагедію відреагував і президент України Володимир Зеленський.

"Абсолютно божевільний удар російської ракети прямо по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. За попередніми даними, це був удар балістичної ракети. Дітей у ліцеї не було — зараз канікули. Але були працівники ліцею. На жаль, під завалами можуть бути люди. Уже відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким", — написав він в Facebook.

Голова держави додав, що ліцей фактично повністю зруйнований. Зараз на місці працюють усі служби.

"Жоден із таких російських ударів не випадковий — російська армія точно знає, куди б'є. І це — демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватися, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне і болюче для Росії посилення тиску і санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень і звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи — усюди, куди російські вбивці зможуть потрапити. Слід зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію", — наголосив він.

Зазначимо, що напередодні в ліцеї №1 відбувся випускний вечір учнів 11 класів, про що повідомлялося на сторінці навчального закладу.

Тим часом Київ оговтується після чергової масованої атаки з боку ЗС РФ. Уже відомо про вісьмох загиблих. Серед постраждалих — фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Квартира, в якій він жив зі своєю сім'єю, зруйнована внаслідок нічних прильотів.

Нардеп Мар'яна Безугла вже прокоментувала те, що трапилося з артистом, у партію якого раніше просилася.

Раніше Фокус писав, як РФ змінила тактику ударів по Україні, щоб завдати ще більшої шкоди.