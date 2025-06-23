"Видишь, как бывает": нардеп обвинила Тополю, который остался без квартиры, в мобилизации ради пиара

Народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала певца Тараса Тополю после того, как его квартиру разрушила российская ракета в ночь на 23 июня во время массированного обстрела Киева.

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В своем Telegram-канале политическая деятельница вспомнила "мобилизацию для картинки" фронтмена группы "Антитела". "Видишь, как бывает, Тополя. Мобилизовался для картинки, форма, интервью, заказная песенка "Фортеця Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации, здравый смысл, а Сырский соревновался с Пригожиным, кто положит больше людей за стены одного дома... А ты пел сладким голосом заказную песенку и дальше спокойно себе освободился для дальнейших турне. Фейковая служба — настоящая война", — написала Безуглая.

Более того, депутат, судя по всему, снова заговорила о погибшем киевлянине Дмитрии Исаенко.

"Настоящий российский шахед, ракета, которая не выбирает, или ты "порешал" в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой. "Карма", — отметила Безуглая.

После резких слов она выразила соболезнования всем, но добавила, что больше всего сочувствует погибшим за украинскую государственность, в частности в Бахмуте.

"Там погибали лучшие, которые не прятались. И их могло бы быть значительно меньше навеки в строю, если бы меньше было медийных подлиз к докторам философии и российских мясников-профессионалов в генеральских погонах. Хорошо, что уцелели, желаю уцелеть всем семьям Украины, а не только твоей на тысячу лайков", — написала политическая деятельница.

Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

В частности, Безуглая написала, что помнит, как Тополя лоббировал вместе с Машовцем Остащенко (экс-глава Медсил ВСУ), а затем генерала Казмирчука.

"Прекрасно помню. Мобилизованный лоббировал вместе с заместителем главы ОП "паркетного" генерала, который с 2014 года ни разу не выезжал из Киева на фронт. Ни разу. Вот такой VIP-мобилизованный. Сколько погибло раненых из-за Казмирчука? Сколько не доехало до стабпунктов, потому что Казмирчуку "пофиг" на военное звено? Сколько погибло с некачественными турникетами или ампутировано из-за неправильно наложенных? Тополя пропихивал этих чертей и молчал обо всем остальном", — написала депутат.

Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

Более того, Безуглая поделилась самой песней "Фортеця Бахмут" в своем канале.

Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

В частности, политическая деятельница вспомнила, как Тарас Тополя говорил о том, что вернется на фронт после демобилизации, если главнокомандующий ВСУ Сырский даст такой приказ.

Пока ни Тарас Тополя, ни его жена Елена не отреагировали публично на слова Безуглой.

Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

Россияне разрушили жилье Тараса и Елены Тополи

В результате атаки ВС РФ на Киев 23 июня в квартире артистов Тараса и Елены Тополи остались стены, однако они также частично разрушены.

"Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, Творец уберег. Спасибо... Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея..." — написал артист, показав кадры разрушений.

Россияне разрушили жилье Тараса и Елены Тополи Фото: Тарас Тополя/Facebook

Мобилизация Тараса Тополи

Заметим, что в начале полномасштабного вторжения Тарас Тополя и часть коллектива "Антитела" стали на защиту Украины. Около семи месяцев они находились в Харьковском направлении как боевые медики в составе 130-го батальона ТрО. Однако в 2023 году стало известно, что их отправили в резерв. Сейчас Тополя занимается благотворительным фондом группы и является спикером Молодежного Совета при президенте Украины.

Тарас Тополя говорил, что на самом деле не имеет желания добровольно возвращаться на фронт, ведь фронт — это о боли, крови, слезах и тому подобное.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Марьяна Безуглая заявила, что муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев якобы служит в Киеве, а не на передовой.

Украинцы "разнесли" Безуглую за скандальное заявление о погибшем Дмитрии Исаенко.

Кроме того, Тарас Тополя рассказывал, что Безуглая просилась к нему в партию.