"Видишь, как бывает": нардеп обвинила Тополю, который остался без квартиры, в мобилизации ради пиара
Народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала певца Тараса Тополю после того, как его квартиру разрушила российская ракета в ночь на 23 июня во время массированного обстрела Киева.
В своем Telegram-канале политическая деятельница вспомнила "мобилизацию для картинки" фронтмена группы "Антитела". "Видишь, как бывает, Тополя. Мобилизовался для картинки, форма, интервью, заказная песенка "Фортеця Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации, здравый смысл, а Сырский соревновался с Пригожиным, кто положит больше людей за стены одного дома... А ты пел сладким голосом заказную песенку и дальше спокойно себе освободился для дальнейших турне. Фейковая служба — настоящая война", — написала Безуглая.
Более того, депутат, судя по всему, снова заговорила о погибшем киевлянине Дмитрии Исаенко.
"Настоящий российский шахед, ракета, которая не выбирает, или ты "порешал" в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой. "Карма", — отметила Безуглая.
После резких слов она выразила соболезнования всем, но добавила, что больше всего сочувствует погибшим за украинскую государственность, в частности в Бахмуте.
"Там погибали лучшие, которые не прятались. И их могло бы быть значительно меньше навеки в строю, если бы меньше было медийных подлиз к докторам философии и российских мясников-профессионалов в генеральских погонах. Хорошо, что уцелели, желаю уцелеть всем семьям Украины, а не только твоей на тысячу лайков", — написала политическая деятельница.
В частности, Безуглая написала, что помнит, как Тополя лоббировал вместе с Машовцем Остащенко (экс-глава Медсил ВСУ), а затем генерала Казмирчука.
"Прекрасно помню. Мобилизованный лоббировал вместе с заместителем главы ОП "паркетного" генерала, который с 2014 года ни разу не выезжал из Киева на фронт. Ни разу. Вот такой VIP-мобилизованный. Сколько погибло раненых из-за Казмирчука? Сколько не доехало до стабпунктов, потому что Казмирчуку "пофиг" на военное звено? Сколько погибло с некачественными турникетами или ампутировано из-за неправильно наложенных? Тополя пропихивал этих чертей и молчал обо всем остальном", — написала депутат.
Более того, Безуглая поделилась самой песней "Фортеця Бахмут" в своем канале.
В частности, политическая деятельница вспомнила, как Тарас Тополя говорил о том, что вернется на фронт после демобилизации, если главнокомандующий ВСУ Сырский даст такой приказ.
Пока ни Тарас Тополя, ни его жена Елена не отреагировали публично на слова Безуглой.
Россияне разрушили жилье Тараса и Елены Тополи
В результате атаки ВС РФ на Киев 23 июня в квартире артистов Тараса и Елены Тополи остались стены, однако они также частично разрушены.
"Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, Творец уберег. Спасибо... Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея..." — написал артист, показав кадры разрушений.
Мобилизация Тараса Тополи
Заметим, что в начале полномасштабного вторжения Тарас Тополя и часть коллектива "Антитела" стали на защиту Украины. Около семи месяцев они находились в Харьковском направлении как боевые медики в составе 130-го батальона ТрО. Однако в 2023 году стало известно, что их отправили в резерв. Сейчас Тополя занимается благотворительным фондом группы и является спикером Молодежного Совета при президенте Украины.
Тарас Тополя говорил, что на самом деле не имеет желания добровольно возвращаться на фронт, ведь фронт — это о боли, крови, слезах и тому подобное.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Марьяна Безуглая заявила, что муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев якобы служит в Киеве, а не на передовой.
- Украинцы "разнесли" Безуглую за скандальное заявление о погибшем Дмитрии Исаенко.
Кроме того, Тарас Тополя рассказывал, что Безуглая просилась к нему в партию.