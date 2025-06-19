"Мужа пристроила служить в Киеве": скандальная нардеп обвинила Ефросинину во лжи

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что муж Маши Ефросининой якобы служит в Киеве, а не на передовой. Как известно, Тимур Хромаев вступил в ряды Сил обороны в 2022 году.

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Политическая деятельница таким образом ответила на вчерашний пост телеведущей, в котором та назвала Безуглую "пиз**й". Это было сделано после заявления депутата о "карме" погибшего киевлянина Дмитрия Исаенко.

"Ефросинина пускает скупые слезы по своей тяжелой киевской судьбе с перерывами на заграницу и обзывает меня матом, лишь бы о ней кто-то вспомнил. Своего мужа же пристроила служить в Киеве. Простая смертная, что тут скажешь. Богема", — написала Безуглая.

Не обошлось и без упоминания о сестре Ефросининой Лизе, которая давно живет в России.

"Кстати, Лиза Ющенко, сестра Маши и экс-супруга сына Виктора Ющенко, живет в Москве с 2014 года после бракосочетания с российским бизнесменом и рождения сына. Несмотря на вторжение РФ в Украину, она не выехала из страны-агрессора. В день полномасштабного вторжения опубликовала короткое "Stop war in Ukraine", после чего воздерживается от любых политических заявлений", — написала нардеп.

Безуглая добавила, что бывшая невестка Виктора Ющенко посещает вечеринки, российские студии и светские мероприятия.

Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

Муж Маши Ефросининой служит

Украинский бизнесмен Тимур Хромаев присоединился к Силам обороны в 2022 году. В основном он, по словам Маши Ефросининой, находится на Запорожском направлении в 112-й бригаде киевского ТрО. Хромаев — командир роты. Он занимается беспилотниками и радиоэлектронной борьбой, о чем рассказывала его жена.

"Я ничем не отличаюсь от женщин, которые ждут. Война — это невероятная усталость от того, что Тимура постоянно нет. Физически это очень тяжело. Я женщина тактильная, люблю ласку, внимание, и Тимур всегда мне их давал. Уже 2,5 года, когда засыпаю, рефлекторно принимаю позу, к которой привыкло мое тело, когда Тимур был рядом. Сплю в его футболках, перекладываю его вещи", — говорила ведущая.

Пока знаменитость не отреагировала на заявление Марьяны Безуглой.

Маша Ефросинина с мужем Фото: Instagram mashaefrosinina

Безуглая сказала о "карме" погибшего киевлянина

В посте в Telegram нардеп после массированного обстрела Киева 17 июня опубликовала ссылку на материал о погибшем 31-летнем Дмитрии Исаенко, который был студентом первого курса магистратуры Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова.

"Косил от армии, но "карма", — написала она.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинцы "разнесли" Безуглую за скандальное заявление о погибшем киевлянине.

Во время атаки на столицу 17 июня украинские звезды показали, как находились в укрытиях.

Кроме того, во время российской атаки на Киев 17 июня пострадала экс-фуд-продюсер шоу "МастерШеф" и су-шеф Анастасия.