Заплаканная Джамала, Ефросинина в метро, Сумская в подвале: звезды показали кадры тяжелой ночи в Киеве
В ночь на 17 июня россияне совершили очередную масштабную атаку на украинские города. Больше всего пострадала столица — в Киеве уже 14 жертв среди мирного населения.
Враг запустил 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере 2 баллистические ракеты. Интенсивность обстрелов заставила киевлян провести ночь в укрытиях, станциях метро, бомбоубежищах и подземных паркингах.
Реакция звезд на обстрел 17 июня
Заплаканная и взволнованная Джамала обнародовала видео, на котором можно услышать работу ПВО.
Тем временем Маша Ефросинина со своим сыном Александром провела ночь в метро, и назвала пережитое "очередной страшной ночью". Актриса Ольга Сумская с собакой пряталась в подвале.
Решетники вместе с детьми скрывались в подземном паркинге. "Даже под землей все дрожало от взрывов. К счастью, наши мальчики спали и ничего не слышали", — отметила Кристина.
Блогерша Даша Квиткова пряталась в автомобиле и призвала украинцев оставаться в безопасных местах: "Пожалуйста, находитесь в укрытиях и берегите друг друга".
Дорофеева назвала пережитое адом
Певица Надя Дорофеева показала разрушенную многоэтажку. "Настоящий ад", — прокомментировала она, подчеркнув масштаб трагедии. А вот Наталка Денисенко призналась, что чудом проспала атаку, но утром увидела все ужасные последствия: "Мы проснулись в фильме ужасов".
"На улице пахнет дымом и неописуемой болью. Это была сверхсложная, ужасная ночь", — описал атмосферу в столице MONATIK.
Также свою реакцию в социальных сетях обнародовали София Ротару, Тарас Цимбалюк, Alyona Alyona, Анатолий Анатолич и другие известные люди.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Комбинированная атака на украинскую столицу стала одной из самых трагических за последнее время и унесла жизни 14 мирных граждан, нанеся значительные разрушения.
- Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что во время ночной атаки погиб гражданин США. Под ударом в целом оказались по меньшей мере 12 локаций, также пострадала и Киевская область.
Всего за медицинской помощью после массированного удара по Киеву обратились 114 пострадавших, 68 из них были госпитализированы.