Заплаканная Джамала, Ефросинина в метро, Сумская в подвале: звезды показали кадры тяжелой ночи в Киеве

В ночь на 17 июня россияне совершили очередную масштабную атаку на украинские города. Больше всего пострадала столица — в Киеве уже 14 жертв среди мирного населения.

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Враг запустил 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере 2 баллистические ракеты. Интенсивность обстрелов заставила киевлян провести ночь в укрытиях, станциях метро, бомбоубежищах и подземных паркингах.

Реакция звезд на обстрел 17 июня

Заплаканная и взволнованная Джамала обнародовала видео, на котором можно услышать работу ПВО.

Тем временем Маша Ефросинина со своим сыном Александром провела ночь в метро, и назвала пережитое "очередной страшной ночью". Актриса Ольга Сумская с собакой пряталась в подвале.

Украинские звезды в укрытиях Фото: Instagram

Решетники вместе с детьми скрывались в подземном паркинге. "Даже под землей все дрожало от взрывов. К счастью, наши мальчики спали и ничего не слышали", — отметила Кристина.

Блогерша Даша Квиткова пряталась в автомобиле и призвала украинцев оставаться в безопасных местах: "Пожалуйста, находитесь в укрытиях и берегите друг друга".

Дорофеева назвала пережитое адом

Певица Надя Дорофеева показала разрушенную многоэтажку. "Настоящий ад", — прокомментировала она, подчеркнув масштаб трагедии. А вот Наталка Денисенко призналась, что чудом проспала атаку, но утром увидела все ужасные последствия: "Мы проснулись в фильме ужасов".

Реакция звезд на обстрел Киева 17 июня Фото: Instagram

"На улице пахнет дымом и неописуемой болью. Это была сверхсложная, ужасная ночь", — описал атмосферу в столице MONATIK.

Также свою реакцию в социальных сетях обнародовали София Ротару, Тарас Цимбалюк, Alyona Alyona, Анатолий Анатолич и другие известные люди.

Последствия атаки на столицу Украины 17 июня Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Комбинированная атака на украинскую столицу стала одной из самых трагических за последнее время и унесла жизни 14 мирных граждан, нанеся значительные разрушения.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что во время ночной атаки погиб гражданин США. Под ударом в целом оказались по меньшей мере 12 локаций, также пострадала и Киевская область.

Всего за медицинской помощью после массированного удара по Киеву обратились 114 пострадавших, 68 из них были госпитализированы.