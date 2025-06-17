Заплакана Джамала, Єфросиніна у метро, Сумська в підвалі: зірки показали кадри важкої ночі у Києві

У ніч на 17 червня росіяни здійснили чергову масштабну атаку на українські міста. Найбільше постраждала столиця — у Києві вже 14 жертв серед мирного населення.

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Ворог запустив 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше 2 балістичні ракети. Інтенсивність обстрілу змусила киян провести ніч в укриттях, станціях метро, бомбосховищах та підземних паркінгах.

Реакція зірок на обстріл 17 червня

Заплакана і схвильована Джамала оприлюднила відео, на якому можна почути роботу ППО.

Тим часом Маша Єфросиніна зі своїм сином Олександром провела ніч в метро, і назвала пережите "черговою страшною ніччю". Акторка Ольга Сумська з собакою ховалася у підвалі.

Українські зірки в укриттях Фото: Instagram

Решетники разом із дітьми переховувалося в підземному паркінгу. "Навіть під землею все тремтіло від вибухів. На щастя, наші хлопчики спали і нічого не чули", — зазначила Христина.

Блогерка Даша Квіткова ховалася в автомобілі та закликала українців залишатися в безпечних місцях: "Будь ласка, перебувайте в укриттях і бережіть одне одного".

Дорофєєва назвала пережите пеклом

Співачка Надя Дорофєєва показала зруйновану багатоповерхівку. "Справжнє пекло", — прокоментувала вона, підкресливши масштаб трагедії. А от Наталка Денисенко зізналася, що дивом проспала атаку, але вранці побачила всі жахливі наслідки: "Ми прокинулися у фільмі жахів".

Реакція зірок на обстріл Києва 17 червня Фото: Instagram

"На вулиці пахне димом і невимовним болем. Це була надскладна, жахлива ніч", — описав атмосферу в столиці MONATIK.

Також свою реакцію у соціальних мережах оприлюднили Софія Ротару, Тарас Цимбалюк, Alyona Alyona, Анатолій Анатоліч та інші відомі люди.

Наслідки атаки на столицю України 17 червня Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Комбінована атака на українську столицю стала однією з найтрагічніших за останній час і забрала життя 14 мирних громадян, завдавши значних руйнувань.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що під час нічної атаки загинув громадянин США. Під ударом загалом опинились щонайменше 12 локацій, також постраждала й Київська область.

Загалом за медичною допомогою після масованого удару по Києву звернулись 114 постраждалих, 68 з них були госпіталізовані.