Заплакана Джамала, Єфросиніна у метро, Сумська в підвалі: зірки показали кадри важкої ночі у Києві
У ніч на 17 червня росіяни здійснили чергову масштабну атаку на українські міста. Найбільше постраждала столиця — у Києві вже 14 жертв серед мирного населення.
Ворог запустив 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше 2 балістичні ракети. Інтенсивність обстрілу змусила киян провести ніч в укриттях, станціях метро, бомбосховищах та підземних паркінгах.
Реакція зірок на обстріл 17 червня
Заплакана і схвильована Джамала оприлюднила відео, на якому можна почути роботу ППО.
Тим часом Маша Єфросиніна зі своїм сином Олександром провела ніч в метро, і назвала пережите "черговою страшною ніччю". Акторка Ольга Сумська з собакою ховалася у підвалі.
Решетники разом із дітьми переховувалося в підземному паркінгу. "Навіть під землею все тремтіло від вибухів. На щастя, наші хлопчики спали і нічого не чули", — зазначила Христина.
Блогерка Даша Квіткова ховалася в автомобілі та закликала українців залишатися в безпечних місцях: "Будь ласка, перебувайте в укриттях і бережіть одне одного".
Дорофєєва назвала пережите пеклом
Співачка Надя Дорофєєва показала зруйновану багатоповерхівку. "Справжнє пекло", — прокоментувала вона, підкресливши масштаб трагедії. А от Наталка Денисенко зізналася, що дивом проспала атаку, але вранці побачила всі жахливі наслідки: "Ми прокинулися у фільмі жахів".
"На вулиці пахне димом і невимовним болем. Це була надскладна, жахлива ніч", — описав атмосферу в столиці MONATIK.
Також свою реакцію у соціальних мережах оприлюднили Софія Ротару, Тарас Цимбалюк, Alyona Alyona, Анатолій Анатоліч та інші відомі люди.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Комбінована атака на українську столицю стала однією з найтрагічніших за останній час і забрала життя 14 мирних громадян, завдавши значних руйнувань.
- Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що під час нічної атаки загинув громадянин США. Під ударом загалом опинились щонайменше 12 локацій, також постраждала й Київська область.
Загалом за медичною допомогою після масованого удару по Києву звернулись 114 постраждалих, 68 з них були госпіталізовані.