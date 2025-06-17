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Заплакана Джамала, Єфросиніна у метро, Сумська в підвалі: зірки показали кадри важкої ночі у Києві

Наслідки обстрілу Києва 17 червня
Фото: Фокус | Українські зірки показали кадри страшної ночі у Києві

У ніч на 17 червня росіяни здійснили чергову масштабну атаку на українські міста. Найбільше постраждала столиця — у Києві вже 14 жертв серед мирного населення.

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Ворог запустив 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше 2 балістичні ракети. Інтенсивність обстрілу змусила киян провести ніч в укриттях, станціях метро, бомбосховищах та підземних паркінгах.

Реакція зірок на обстріл 17 червня

Заплакана і схвильована Джамала оприлюднила відео, на якому можна почути роботу ППО.

Тим часом Маша Єфросиніна зі своїм сином Олександром провела ніч в метро, і назвала пережите "черговою страшною ніччю". Акторка Ольга Сумська з собакою ховалася у підвалі.

Зірки показали наслідки атаки на Київ 17 червня Fullscreen
Українські зірки в укриттях
Фото: Instagram

Решетники разом із дітьми переховувалося в підземному паркінгу. "Навіть під землею все тремтіло від вибухів. На щастя, наші хлопчики спали і нічого не чули", — зазначила Христина.

Блогерка Даша Квіткова ховалася в автомобілі та закликала українців залишатися в безпечних місцях: "Будь ласка, перебувайте в укриттях і бережіть одне одного".

Дорофєєва назвала пережите пеклом

Співачка Надя Дорофєєва показала зруйновану багатоповерхівку. "Справжнє пекло", — прокоментувала вона, підкресливши масштаб трагедії. А от Наталка Денисенко зізналася, що дивом проспала атаку, але вранці побачила всі жахливі наслідки: "Ми прокинулися у фільмі жахів".

Наслідки обстрілку Києва 17 червня 2025 року Fullscreen
Реакція зірок на обстріл Києва 17 червня
Фото: Instagram

"На вулиці пахне димом і невимовним болем. Це була надскладна, жахлива ніч", — описав атмосферу в столиці MONATIK.

Також свою реакцію у соціальних мережах оприлюднили Софія Ротару, Тарас Цимбалюк, Alyona Alyona, Анатолій Анатоліч та інші відомі люди.

Росіяни атакували Київ 17 червня 2025 року, наслідки Fullscreen
Наслідки атаки на столицю України 17 червня
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Загалом за медичною допомогою після масованого удару по Києву звернулись 114 постраждалих, 68 з них були госпіталізовані.