Ефросинина резко ответила Безуглой, которая назвала "кармой" гибель студента в Киеве

Украинская ведущая Маша Ефросинина отреагировала на сообщение народного депутата Марьяны Безуглой о погибшем под завалами дома во время атаки на Киев 17 июня 31-летнем студенте. Нардеп обвиняет убитого россиянами мужчину в уклонении от мобилизации и называет его смерть "кармой".

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Ведущая ответила на заявление нардепа в сториз на своей странице в Instagram 18 июня. Она отметила, что этот день в столице объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на Киев.

Ефросинина резко осудила обвинения Безуглой в сторону погибшего студента

"Сегодня день тишины, поэтому тихо скажу: Марьяна Безуглая — ты п*зда", — написала Ефросинина.

В другом сториз она выразила соболезнования родным погибших и пострадавших во время во время комбинированной атаки россиян на украинские города 17 июня.

"Когда вчера вся Украина ждала, когда найдут сына того мужчины, кадры с которым облетели весь мир, я понимала, что пропасть между нашим народом и тем, кто до сих пор называет нас "братьями", уже даже не имеет дна, несмотря ни на родственников, ни на переплетение кровного родства", — написала ведущая.

Заявление Марьяны Безуглой о погибшем студенте: реакция общества

Народный депутат Украины Дмитрий Черный также осудил слова Марьяны Безуглой.

"Какая же е**нутая мразь! Очень жалею, что у нас отсутствует принудительное психиатрическое обследование нардепов", — написал Черный.

Украинский писатель Андрей Курков написал, что ему стыдно за "присутствие некоторых людей" в украинском обществе. По его словам, одним из этих людей является нардеп Марьяна Безуглая, которая каждый раз "пробивает новое дно".

"То, что она до сих пор в парламенте, является тоже отдельным поводом для печали. Когда-нибудь и ее накроет "карма", но к тому времени она может успеть пробить еще рекордные глубины дна и тем самым показать людям, что так можно и за это не наступает сиюминутная ответственность", — высказался Курков.

Ветеран, активист и правозащитник Олег Симороз, который в начале полномасштабного вторжения РФ добровольно мобилизовался и получил тяжелое ранение в Донецкой области, в соцсети Х назвал Марьяну Безуглую "неадекватной" и обвинил в хайпе на горе родителей, потерявших сына.

"Неадекватная Марьяна прикрывается военными и говорит, что эту дичь она пишет в поддержку военных. Мне кажется, я имею право как участник боевых действий дать ответ. Не смей, тв*рино, приплетать в свои маразматические хайповые тв*ринные посты военных!" — написал Симороз.

Он отметил, что украинские бойцы воюют за будущее государства и защищают гражданских, и депутат не имеет права говорить от их имени.

Марьяна Безуглая отреагировала на возмущение ее постом

Вечером 18 июня Марьяна Безуглая опубликовала еще одно сообщение в Facebook, в котором прокомментировала общественный резонанс вокруг ее высказываний. Она заявила, что из-за ее сообщения о погибшем 31-летнем студенте возмутилась "прежде всего богема".

"Потому что среди них многие или устроены в армии, но продолжают гастроли, гражданскую жизнь и т.д., или оформили себе законные отсрочки. Тополя, Вакарчук, десятки их. Они считают свою жизнь более ценной. Уникальной. С отдельными потребностями", — написала парламентарий.

Безуглая прокомментировала свое сообщение о погибшем 31-летнем студенте Фото: скриншот

Безуглая также добавила, что в Украине есть и другие родители погибших.

"Сколько их? Их слышат?" — спросила нардеп.

Безуглая обвинила погибшего студента в уклонении от мобилизации

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая назвала гибель мужчины под завалами дома в Киеве "кармой" и обвинила его в уклонении от службы 18 июня. Она распространила ссылку на материал о том, что 31-летний Дмитрий Исаенко был студентом первого курса магистратуры в Украинском государственном университете имени Михаила Драгоманова. Через несколько минут в новых сообщениях нардеп выразила соболезнования родным и близким погибшего, и объяснила, что стоит "на стороне сотен тысяч военных".

Тело мужчины, спасения которого родители ждали возле дома весь день, деблокировали из-под завалов жилой многоэтажки в Соломенском районе Киева вечером 17 июня.