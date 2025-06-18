Єфросиніна різко відповіла Безуглій, яка назвала "кармою" загибель студента у Києві

Українська ведуча Маша Єфросиніна відреагувала на допис народної депутатки Мар'яни Безуглої про загиблого під завалами будинку під час атаки на Київ 17 червня 31-річного студента. Нардепка звинувачує убитого росіянами чоловіка в ухиленні від мобілізації та називає його смерть "кармою".

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Ведуча відповіла на заяву нардепки в сториз на своїй сторінці в Instagram 18 червня. Вона зазначила, що цей день в столиці оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на Київ.

Єфросиніна різко засудила звинувачення Безуглої в бік загиблого студента

"Сьогодні день тиші, тому тихо скажу: Мар'яна Безугла — ти п*зда", — написала Єфросиніна.

В іншому сториз вона висловила співчуття рідним загиблих і постраждалих під час під час комбінованої атаки росіян на українські міста 17 червня.

"Коли вчора вся Україна чекала, коли знайдуть сина того чоловіка, кадри з яким облетіли весь світ, я розуміла, що прірва між нашим народом та тим, хто досі називає нас "братами", вже навіть не має дна, незважаючи ні на родичів, ні на переплетення кровної спорідненості", — написала ведуча.

Заява Мар'яни Безуглої про загиблого студента: реакція суспільства

Народний депутат України Дмитро Чорний також засудив слова Мар'яни Безуглої.

"Яка ж ї**нута мразь! Дуже шкодую, що в нас відсутнє примусове психіатричне обстеження нардепів", — написав Чорний.

Український письменник Андрій Курков написав, що йому соромно за "присутність деяких людей" в українському суспільстві. За його словами, однією з цих людей є нардепка Мар'яна Безугла, яка щоразу "пробиває нове дно".

"Те, що вона досі в парламенті, є теж окремим приводом для печалі. Коли-небудь і її накриє "карма", але до того часу вона може встигнути пробити ще рекордні глибини дна і тим самим показати людям, що так можна і за це не наступає одномоментна відповідальність", — висловився Курков.

Ветеран, активіст і правозахисник Олег Симороз, що на початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно мобілізувався та отримав тяжке поранення в Донецькій області, у соцмережі Х назвав Мар'яну Безуглу "неадекватною" та звинуватив у хайпі на горі батьків, що втратили сина.

"Неадекватна Марʼяна прикривається військовими і каже, що цю діч вона пише в підтримку військових. Мені здається, я маю право як учасник бойових дій дати відповідь. Не смій, тв*рино, приплітати у свої маразматичні хайпові тв*ринні пости військових!" — написав Симороз.

Він зазначив, що українські бійці воюють за майбутнє держави та захищають цивліьних, і депутатка не має права говорити від їхнього імені.

Мар'яна Безугла відреагувала на обурення її дописом

Ввечері 18 червня Мар'яна Безугла опублікувала ще один допис у Facebook, у якому прокоментувала суспільний резонанс навколо її висловлювань. Вона заявила, що через її допис про загиблого 31-річного студента обурилася "передусім богема".

"Бо серед них багато хто або влаштований в армії, але продовжує гастролі, цивільне життя тощо, або оформив собі законні відстрочки. Тополя, Вакарчук, десятки їх. Вони вважають своє життя ціннішим. Унікальним. З окремими потребами", — написала парламентарка.

Безугла прокоментувала свій допис про загиблого 31-річного студента Фото: скриншот

Безугла також додала, що в Україні є й інші батьки загиблих.

"Скільки їх? Їх чують?" — запитала нардепка.

Безугла звинуватила загиблого студента в ухиленні від мобілізації

Депутатка Верховної Ради України Мар'яна Безугла назвала загибель чоловіка під завалами будинку у Києві "кармою" та звинуватила його в ухиленні від служби 18 червня. Вона поширила посилання на матеріал про те, що 31-річний Дмитро Ісаєнко був студентом першого курсу магістратури в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова. За кілька хвилин у нових дописах нардепка висловила співчуття рідним і близьким загиблого, та пояснила, що стоїть "на боці сотень тисяч військових".

Тіло чоловіка, на порятунок якого батьки чекали біля будинку весь день, деблокували з-під завалів житлової багатоповерхівки в Солом'янському районі Києва ввечері 17 червня.