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Єфросиніна різко відповіла Безуглій, яка назвала "кармою" загибель студента у Києві

Маша Єфросиніна та Мар'яна Безугла
Фото: Фокус | Маша Єфросиніна засудила заяви Мар'яни Безуглої про загиблого під завалами будинку киянина

Українська ведуча Маша Єфросиніна відреагувала на допис народної депутатки Мар'яни Безуглої про загиблого під завалами будинку під час атаки на Київ 17 червня 31-річного студента. Нардепка звинувачує убитого росіянами чоловіка в ухиленні від мобілізації та називає його смерть "кармою".

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Ведуча відповіла на заяву нардепки в сториз на своїй сторінці в Instagram 18 червня. Вона зазначила, що цей день в столиці оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на Київ.

Реакція Єфросиніної на заяву Безуглої Fullscreen
Єфросиніна різко засудила звинувачення Безуглої в бік загиблого студента

"Сьогодні день тиші, тому тихо скажу: Мар'яна Безугла — ти п*зда", — написала Єфросиніна.

В іншому сториз вона висловила співчуття рідним загиблих і постраждалих під час під час комбінованої атаки росіян на українські міста 17 червня.

"Коли вчора вся Україна чекала, коли знайдуть сина того чоловіка, кадри з яким облетіли весь світ, я розуміла, що прірва між нашим народом та тим, хто досі називає нас "братами", вже навіть не має дна, незважаючи ні на родичів, ні на переплетення кровної спорідненості", — написала ведуча.

Заява Мар'яни Безуглої про загиблого студента: реакція суспільства

Народний депутат України Дмитро Чорний також засудив слова Мар'яни Безуглої.

"Яка ж ї**нута мразь! Дуже шкодую, що в нас відсутнє примусове психіатричне обстеження нардепів", — написав Чорний.

Український письменник Андрій Курков написав, що йому соромно за "присутність деяких людей" в українському суспільстві. За його словами, однією з цих людей є нардепка Мар'яна Безугла, яка щоразу "пробиває нове дно".

"Те, що вона досі в парламенті, є теж окремим приводом для печалі. Коли-небудь і її накриє "карма", але до того часу вона може встигнути пробити ще рекордні глибини дна і тим самим показати людям, що так можна і за це не наступає одномоментна відповідальність", — висловився Курков.

Ветеран, активіст і правозахисник Олег Симороз, що на початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно мобілізувався та отримав тяжке поранення в Донецькій області, у соцмережі Х назвав Мар'яну Безуглу "неадекватною" та звинуватив у хайпі на горі батьків, що втратили сина.

"Неадекватна Марʼяна прикривається військовими і каже, що цю діч вона пише в підтримку військових. Мені здається, я маю право як учасник бойових дій дати відповідь. Не смій, тв*рино, приплітати у свої маразматичні хайпові тв*ринні пости військових!" — написав Симороз.

Він зазначив, що українські бійці воюють за майбутнє держави та захищають цивліьних, і депутатка не має права говорити від їхнього імені.

Мар'яна Безугла відреагувала на обурення її дописом

Ввечері 18 червня Мар'яна Безугла опублікувала ще один допис у Facebook, у якому прокоментувала суспільний резонанс навколо її висловлювань. Вона заявила, що через її допис про загиблого 31-річного студента обурилася "передусім богема".

"Бо серед них багато хто або влаштований в армії, але продовжує гастролі, цивільне життя тощо, або оформив собі законні відстрочки. Тополя, Вакарчук, десятки їх. Вони вважають своє життя ціннішим. Унікальним. З окремими потребами", — написала парламентарка.

Мар'яна Безугла висловилася про загиблого Fullscreen
Безугла прокоментувала свій допис про загиблого 31-річного студента
Фото: скриншот

Безугла також додала, що в Україні є й інші батьки загиблих.

"Скільки їх? Їх чують?" — запитала нардепка.

Безугла звинуватила загиблого студента в ухиленні від мобілізації

Депутатка Верховної Ради України Мар'яна Безугла назвала загибель чоловіка під завалами будинку у Києві "кармою" та звинуватила його в ухиленні від служби 18 червня. Вона поширила посилання на матеріал про те, що 31-річний Дмитро Ісаєнко був студентом першого курсу магістратури в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова. За кілька хвилин у нових дописах нардепка висловила співчуття рідним і близьким загиблого, та пояснила, що стоїть "на боці сотень тисяч військових".

Тіло чоловіка, на порятунок якого батьки чекали біля будинку весь день, деблокували з-під завалів житлової багатоповерхівки в Солом'янському районі Києва ввечері 17 червня.