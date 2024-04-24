"Показывает мне, как уничтожает цели": Ефросинина рассказала, как война изменила ее мужа

Украинская телеведущая рассказала и о том, о чем лучше не говорить с военными, вернувшимися с фронта. Ефросинина уверена, что защитники хотят слышать больше о бытовой жизни своей семьи и не обсуждать войну.

Related video

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о том, какой след война оставила на психике ее мужа Тимура Хромаева. Этим Ефросинина поделилась во время интервью "Украинской Правде", которое было опубликовано 23 апреля.

Тимур Хромаев до недавнего времени воевал на Запорожском направлении в 112-й бригаде киевского ТрО. Он — командир роты. Занимается беспилотниками и радиоэлектронной борьбой. Маша Ефросинина отмечает, что любимый человек стал более жестким и замкнутым.

"Я никогда не мирилась с его чертой характера, когда на любые мои вспышки эмоций он говорил: "Машенька, все будет хорошо, все хорошо". А сейчас это его "все будет хорошо" — это мой ментальный оазис", — рассказала в разговоре с журналистом телеведущая.

Ефросинина упомянула, что в военное время изменились даже их с мужем традиционные способы проводить время вместе. Так, если до войны супруги перед сном совместно смотрели телевизор или читали книги, то теперь Тимур показывает Маше другой контент.

"Когда он бывает в Киеве, перед сном он обязательно показывает мне, как они уничтожают цели: "Посмотри, посмотри, это мы, а это разлетелись вражеские ноги и руки" — романтика. Но я вижу, что его это держит", — поделилась телеведущая.

Важно

Злость, страх, надежда и любовь: как ждут своих любимых с войны украинские звезды (фото)

Хромаев также пытается успокаивать свою жену, когда она впадает в панику из-за ситуации в стране. Говорит о том, что в любом случае нужно бороться, так как других вариантов нет. А вот о войне сама Ефросинина старается с мужем не говорить.

"Военнослужащим нужно ощущение жизни. Им нужно чувствовать, что их ждут, что мы живем, что мы не падаем духом. Лучше всего разговаривать о будничной жизни. Мой муж никогда за 22 года нашего брака так не интересовался тем, как дела у детей, что я куда-то надела", — сказала Маша Ефросинина.

Напомним, несколько ранее Маша Ефросинина ответила, поддерживает ли отношения с сестрой в РФ. Родная сестра Маши Ефросининой замужем за российским бизнесменом и долгое время живет в РФ. Телеведущая призналась, что не может нести ответственность за действия других людей.