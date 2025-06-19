"Чоловіка пристроїла служити в Києві": скандальна нардепка звинуватила Єфросиніну в брехні

Народна депутатка Марʼяна Безугла заявила, що чоловік Маші Єфросиніної начебто служить у Києві, а не на передовій. Як відомо, Тимур Хромаєв долучився до лав Сил оборони у 2022 році.

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Політична діячка таким чином відповіла на вчорашній пост телеведучої, у якому та назвала Безуглу "пиз**ю". Це було зроблено після заяви депутатки про "карму" загиблого киянина Дмитра Ісаєнка.

"Єфросиніна пускає скупі сльози по своїй тяжкій київській долі з перервами на закордон та обзиває мене матом, аби про неї хтось згадав. Свого чоловіка ж пристроїла служити в Києві. Проста смертна, що тут скажеш. Богема", — написала Безугла.

Не обійшлося і без згадки про сестру Єфросиніної Лізу, яка давно живе в Росії.

"До речі, Ліза Ющенко, сестра Маші та екс-дружина сина Віктора Ющенка, мешкає в Москві з 2014 року після одруження з російським бізнесменом і народження сина. Попри вторгнення РФ в Україну, вона не виїхала з країни-агресора. У день повномасштабного вторгнення опублікувала коротке "Stop war in Ukraine", після чого утримується від будь-яких політичних заяв", — написала нардепка.

Безугла додала, що колишня невістка Віктора Ющенка відвідує вечірки, російські студії та світські заходи.

Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

Чоловік Маші Єфросиніної служить

Український бізнесмен Тимур Хромаєв долучився до Сил оборони у 2022 році. Здебільшого він, за словами Маші Єфросиніної, перебуває на Запорізькому напрямку в 112-й бригаді київського ТрО. Хромаєв — командир роти. Він займається безпілотниками та радіоелектронною боротьбою, про що розповідала його дружина.

"Я нічим не відрізняюся від жінок, які чекають. Війна – це неймовірна втома від того, що Тимура постійно немає. Фізично це дуже важко. Я жінка тактильна, люблю ласку, увагу, і Тимур завжди мені їх давав. Уже 2,5 роки, коли засинаю, рефлекторно приймаю позу, до якої звикло моє тіло, коли Тимур був поруч. Сплю в його футболках, перекладаю його речі", — казала ведуча.

Наразі знаменитість не відреагувала на заяву Марʼяни Безуглої.

Маша Єфросиніна з чоловіком Фото: Instagram mashaefrosinina

Безугла сказала про "карму" загиблого киянина

У дописі в Telegram нардепка після масованого обстрілу Києва 17 червня опублікувала посилання на матеріал про загиблого 31-річного Дмитра Ісаєнка, який був студентом першого курсу магістратури Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

"Косив від армії, але "карма", — написала вона.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українці "рознесли" Безуглу за скандальну заяву про загиблого киянина.

Під час атаки на столицю 17 червня українські зірки показали, як перебували в укриттях.

Крім того, під час російської атаки на Київ 17 червня постраждала ексфуд-продюсерка шоу "МастерШеф" і су-шеф Анастасія.