"Жила в тому будинку": творець популярного шоу в реанімації після обстрілу Києва (фото)

Під час російської атаки на Київ у ніч на 17 червня постраждала ексфуд-продюсерка популярного шоу "МастерШеф" і су-шеф Анастасія. Наразі жінка перебуває в реанімації, а колеги збирають кошти на допомогу.

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Як розповів в Instagram кулінар Володимир Ярославський, Анастасія жила в будинку, під'їзд якого "склався майже повністю" після удару ракети.

у Києві постраждала су-шеф Анастасія Фото: Instagramm.com/yaroslavskyi_vova

"Вона жила в тому самому будинку, підʼїзд якого склався майже повністю — з девʼяти поверхів залишилося півтора. Під завалами досі шукають людей. Зараз Настя в реанімації", — написав Ярославський.

При цьому кулінар розповів про збір коштів на допомогу дівчині.

"Ми з командою також долучаємося до допомоги — і фінансово, і в усьому, що зараз може виявитися корисним", — зазначив суддя проєкту "МастерШеф", подякувавши тим, хто поруч.

Наслідки обстрілу Києва Фото: Instagram.com/yaroslavskyi_vova

Обстріл Києва 17 червня

Руйнування внаслідок російської атаки зафіксовано в семи районах Києва, зокрема, Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Оболонському та Шевченківському. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інші приміщення. Станом на ранок було відомо про 14 загиблих. 18 червня буде Днем жалоби.

Як розповіли в ДСНС, внаслідок влучання ракети у 9-поверхівку повністю зруйнований один під’їзд. Існує загроза обвалу конструкцій. Постраждали 15 людей. З-під завалів надзвичайники деблокували жінку.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Під час атаки на Київ українські зірки перебували в укриттях.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в Києві знайшли фрагменти касетних боєприпасів, покликаних збільшувати кількість жертв.

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