Показала зруйнований повністю підʼїзд: Софія Ротару відреагувала на обстріл Києва (фото)

Українська співачка Софія Ротару відреагувала на масований обстріл росіянами столиці України в ніч на 17 червня, внаслідок якого загинуло 14 людей.

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В Instagram артистка опублікувала фото, на якому показала зруйновану багатоповерхівку в Солом'янському районі. Російська ракета повністю знищила цілий під'їзд.

Традиційно Ротару не була багатослівною. Вона лише показала кадр руйнування, написала "Київ. 17.06.2025", додавши емодзі у вигляді розбитого серця.

Софія Ротару відреагувала на обстріл Києва Фото: скріншот

Обстріл Києва 17 червня

Руйнування внаслідок російської атаки зафіксовано в семи районах столиці, зокрема, Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Оболонському та Шевченківському. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інші приміщення. Станом на ранок відомо про 14 загиблих. 18 червня буде Днем жалоби в Києві.

Де зараз Софія Ротару

Після початку повномасштабної війни артистка не надто активна в соцмережах, вона лише вітає рідних зі святами та реагує на державні свята та трагедії, зокрема удар по "Охматдиту" 8 липня 2024 року, по Кривому Розі 4 квітня 2025 року.

Ауріка Ротару станом на 2025 рік казала, що вона мешкає поруч із сестрою в Києві.

"Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, – вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре", — казала сестра народної артистки.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Під час атаки на Київ було пошкоджено гуртожиток Авіаційного інституту.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що в Києві знайшли фрагменти касетних боєприпасів, покликаних збільшувати кількість жертв.

Крім того, сестра Софії Ротару Ауріка зізналася, що народна артистка перебуває в Україні під час війни та хвилюється через все, що відбувається в країні.