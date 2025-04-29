Сестра Софії Ротару зізналася, де наразі перебуває співачка (фото)

Сестра Софії Ротару Ауріка зізналася, що народна артистка перебуває в Україні під час війни та хвилюється через все, що відбувається в країні.

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Про це Ауріка Ротару розповіла ТСН.ua.

За словами рідної людини, насправді Софія Михайлівна наразі перебуває в Україні. Артистка почувається добре. Зокрема, Ауріка Ротару додала, що її сестра переймається долею України та хвилюється через війну.

"Вона, звичайно, в Україні. Почувається нормально. Так само, як і всі українці, хвилюється за все, що відбувається в нашій країні", — розповіла сестра Софії Ротару.

Софія Ротару Фото: Instagram

Раніше Ауріка Ротару питання, чи правда, що Софія Ротару наразі живе не в Україні, коментувати відмовилася. Також вона зізналася, що нічого не знає щодо ситуації з віллою сестри в анексованому Криму, з якої росіяни хочуть створити військовий госпіталь.

Раніше ходили чутки, що Софія Ротару живе в Італії.

Загалом останні роки співачка не активна в соцмережах, вона лише вітає рідних зі святами та реагує на події в Україні, державні свята та масовані обстріли, зокрема удар по "Охматдиту" 8 липня 2024 року, по Кривому Розі 4 квітня 2025 року.

Нагадаємо, Софія Ротару відреагувала на обстріл росіянами Києва 24 квітня. Росіяни вбили 12 людей та поранили майже сотню.

Також Фокус писав про те, як Вадим Крищенко пригадав, як Софія Ротару намагалася зруйнувати карʼєру своїй землячці Лілії Сандулесу. Артистки не поділили пісню "Білі нарциси".