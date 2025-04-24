Софія Ротару відреагувала на обстріл Києва 24 квітня (фото)

Українська співачка Софія Ротару відреагувала на обстріл росіянами Києва 24 квітня. Народна артистка України вийшла на звʼязок зі своїми підписниками в соцмережі.

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Ротару опублікувала в Instagram фото наслідків удару.

Традиційно виконавиця не була багатослівною, вона лише залишила кадр руїн з підписом "Київ. 24.04.2025" та зображенням свічки.

Загалом останні роки Софія Ротару не активна в соцмережах, вона лише вітає рідних зі святами та реагує на події в Україні, державні свята та масовані обстріли, зокрема удар по "Охматдиту" 8 липня 2024 року, по Кривому Розі 4 квітня 2025 року.

Софія Ротару відреагувала на обстріл Києва Фото: Instagram sofiarotaru.official

Обстріл України 24 квітня: деталі

Масована атака росіян ракетами та БПЛА спричинила численні руйнування в Києві та області, Харківській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 12 людей, 90 поранених, є пожежі та руйнування, рятувальники продовжують шукати під завалами людей.

25 квітня в Києві оголошено Днем жалоби.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки по Києву загинули рідні брат та сестра, діти лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ імені Тараса Шевченка Ярослава Козлова. Їм було 21 та 19 років.

Також Фокус писав про першу публічну реакцію Кремля на обстріл Києва 24 квітня. Речник Путіна Пєсков заявив, що "великоднє перемир’я" закінчилось і російські військові "продовжать виконувати бойові завдання".