София Ротару отреагировала на обстрел Киева 24 апреля (фото)

Украинская певица София Ротару отреагировала на обстрел россиянами Киева 24 апреля. Народная артистка Украины вышла на связь со своими подписчиками в соцсети.

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Ротару опубликовала в Instagram фото последствий удара.

Традиционно исполнительница не была многословной, она лишь оставила кадр руин с подписью "Киев. 24.04.2025" и изображением свечи.

В целом последние годы София Ротару не активна в соцсетях, она только поздравляет родных с праздниками и реагирует на события в Украине, государственные праздники и массированные обстрелы, в частности удар по "Охматдету" 8 июля 2024 года, по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.

София Ротару отреагировала на обстрел Киева Фото: instagram sofiarotaru.official

Обстрел Украины 24 апреля: детали

Массированная атака россиян ракетами и БПЛА вызвала многочисленные разрушения в Киеве и области, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской и Хмельницкой областях. В результате вражеского обстрела погибли 12 человек, 90 раненых, есть пожары и разрушения, спасатели продолжают искать под завалами людей.

25 апреля в Киеве объявлено Днем траура.

Напомним, в результате российской атаки по Киеву погибли родные брат и сестра, дети врача-невропатолога Университетской клиники КНУ имени Тараса Шевченко Ярослава Козлова. Им было 21 и 19 лет.

Также Фокус писал о первой публичной реакции Кремля на обстрел Киева 24 апреля. Представитель Путина Песков заявил, что "пасхальное перемирие" закончилось и российские военные "продолжат выполнять боевые задачи".