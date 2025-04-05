Софія Ротару відреагувала на обстріл Кривого Рогу (фото)

Українська співачка Софія Ротару відреагувала на російський удар по Кривому Рогу 4 квітня 2025.

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Ротару написала на чорному фоні: "Кривий Ріг. 04.04.2025". Співачка доповнила публікацію зображенням свічки та емодзі у вигляді розбитого серця.

Софія Ротару відреагувала на російський удар по Кривому Рогу Фото: Скріншот

Загалом останні роки Софія Ротару не активна в соцмережах, вона лише вітає рідних зі святами та реагує на події в Україні, зокрема державні свята та масовані обстріли. У липні 2024 артистка відреагувала на удар росіянами по "Охматдиту" в Києві.

Удар по Кривому Рогу

Ввечері п'ятниці, 4 квітня, Росія обстріляла Кривий Ріг. Ворожа армія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною просто в центр житлового мікрорайону міста. Поруч із місцем удару був дитячий майданчик, де якраз ввечері гралися діти. Унаслідок російського обстрілу загинуло 19 осіб, серед яких 9 дітей.

Загалом, як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, кількість постраждалих через ракетний удар РФ по Кривому Рогу зросла до 72.

Майже половина потерпілих госпіталізовані, 17 – у важкому стані.

Нагадаємо, у лікарнях Кривого Рогу після ракетного удару 4 квітня, залишаються 38 постраждалих.

Також Фокус писав про те, що найменшому серед поранених внаслідок російської атаки по Кривому Рогу лише 3 місяці. Малюк отримав різані рани.