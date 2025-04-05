Удар по Кривому Рогу: стала відома кількість постраждалих, які залишаються у лікарні (відео)

У лікарнях Кривого Рогу після ракетного удару, який стався увечері п'ятниці, 4 квітня, залишаються 38 постраждалих.

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Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Серед постраждалих шестеро дітей, поінформував посадовець, додавши, що більшість юних пацієнтів, на жаль, "важкі".

Люди приносять квіти та іграшки... Фото: Сергій Лисак / Telegram ...на дитячий майданчик біля будинку у Кривому Розі Фото: Сергій Лисак / Telegram

З тяжкими травмами, наголосив він, також чимало дорослих.

Загалом, як повідомив Сергій Лисак, кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до 72.

Майже половина потерпілих госпіталізовані, 17 – у важкому стані, — додав він.

Як повідомляє "Суспільне", після ракетного удару Росії до лікарні загалом доставили 38 людей. За словами лікаря, у стаціонарному відділенні залишаються 24 пацієнти, з них 15 у важкому стані.

У поранених, переважно, вогнепальні, вибухові, осколкові та уламкові поранення. Люди надходили до медичного закладу з пошкодженнями кісток, тулуба, внутрішніх органів.

"На цю годину в нас знаходиться 15 тяжких на госпіталізації. Всього доставили 38 людей. На жаль, дві дитини загинули, ми не змогли їх спасти. І один чоловік зразу загинув в операційній. Тяжка черепно-мозкова травма", — розповів лікар.

Чотирьох дітей після надання допомоги відправили в дитячі лікарні. Їхній стан був дуже тяжкий, зазначив лікар.

"Ураження уламками. Ті діти, які загинули, там сполучена травма — тяжка черепно-мозкова з пораненням внутрішніх органів", — зазначив лікар, додавши, що загроза життю зберігаються у двох жінок та чоловіка, який наразі перебуває у комі.

Президент України Володимир Зеленський назвав дітей, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу.

"Трирічний Тимофій, на жаль, помер сьогодні в лікарні. Семирічний Радислав. Аріна, якій назавжди теж 7 років. Дев’ятирічний Герман. П’ятнадцятирічний Данило. П’ятнадцятирічний Микита. П’ятнадцятирічна Аліна. Костянтин, якому назавжди 16 років. Нікіта – 17 років", — розповів глава держави.

Нагадаємо, найменшому серед поранених внаслідок російської атаки лише 3 місяці. Малюк отримав різані рани.

Також Фокус писав, що у лікарні помер хлопчик на імʼя Тимофій. Йому було 3,9 роки.