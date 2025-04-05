Удар по Кривому Рогу: стало известно количество пострадавших, которые остаются в больнице (видео)

В больницах Кривого Рога после ракетного удара, который произошел вечером в пятницу, 4 апреля, остаются 38 пострадавших.

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Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Среди пострадавших шестеро детей, проинформировал чиновник, добавив, что большинство юных пациентов, к сожалению, "тяжелые".

Люди приносят цветы и игрушки... Фото: Сергей Лысак / Telegram ...на детскую площадку возле дома в Кривом Роге Фото: Сергей Лысак / Telegram

С тяжелыми травмами, подчеркнул он, также немало взрослых.

В общем, как сообщил Сергей Лысак, количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 72.

Почти половина пострадавших госпитализированы, 17 — в тяжелом состоянии, — добавил он.

Как сообщает "Суспільне", после ракетного удара России в больницу в целом доставили 38 человек. По словам врача, в стационарном отделении остаются 24 пациента, из них 15 в тяжелом состоянии.

У раненых, в основном, огнестрельные, взрывные, осколочные и осколочные ранения. Люди поступали в медицинское учреждение с повреждениями костей, туловища, внутренних органов.

"На этот час у нас находится 15 тяжелых на госпитализации. Всего доставили 38 человек. К сожалению, два ребенка погибли, мы не смогли их спасти. И один человек сразу погиб в операционной. Тяжелая черепно-мозговая травма", — рассказал врач.

Четырех детей после оказания помощи отправили в детские больницы. Их состояние было очень тяжелое, отметил врач.

"Поражение обломками. Те дети, которые погибли, там соединенная травма — тяжелая черепно-мозговая с ранением внутренних органов", — отметил врач, добавив, что угроза жизни сохраняются у двух женщин и мужчины, который сейчас находится в коме.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал детей, которые были убиты ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу.

"Трехлетний Тимофей, к сожалению, умер сегодня в больнице. Семилетний Радислав. Арина, которой навсегда тоже 7 лет. Девятилетний Герман. Пятнадцатилетний Даниил. Пятнадцатилетний Никита. Пятнадцатилетняя Алина. Константин, которому навсегда 16 лет. Никита — 17 лет", — перечислил глава государства.

Напомним, самому маленькому среди раненых в результате российской атаки всего 3 месяца. Малыш получил резаные раны.

Также Фокус писал, что в больнице умер мальчик по имени Тимофей. Ему было 3,9 года.