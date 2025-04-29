Сестра Софии Ротару призналась, где сейчас находится певица (фото)

Сестра Софии Ротару Аурика призналась, что народная артистка находится в Украине во время войны и волнуется из-за всего, что происходит в стране.

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Об этом Аурика Ротару рассказала ТСН.ua.

По словам родного человека, на самом деле София Михайловна сейчас находится в Украине. Артистка чувствует себя хорошо. В частности, Аурика Ротару добавила, что ее сестра переживает из-за судьбы Украины и волнуется из-за войны.

"Она, конечно, в Украине. Чувствует себя нормально. Так же, как и все украинцы, волнуется за все, что происходит в нашей стране", — рассказала сестра Софии Ротару.

София Ротару Фото: Instagram

Ранее Аурика Ротару вопрос, правда ли, что София Ротару сейчас живет не в Украине, комментировать отказалась. Также она призналась, что ничего не знает о ситуации с виллой сестры в аннексированном Крыму, из которой россияне хотят сделать военный госпиталь.

Ранее ходили слухи, что София Ротару живет в Италии.

В целом последние годы певица не активна в соцсетях, она только поздравляет родных с праздниками и реагирует на события в Украине, государственные праздники и массированные обстрелы, в частности удар по "Охматдету" 8 июля 2024 года, по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.

Напомним, София Ротару отреагировала на обстрел россиянами Киева 24 апреля. Россияне убили 12 человек и ранили почти сотню.

Также Фокус писал о том, как Вадим Крищенко вспомнил, как София Ротару пыталась разрушить карьеру своей землячке Лилии Сандулесу. Артистки не поделили песню "Белые нарциссы".