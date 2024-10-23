София Ротару вернулась в Киев — первые фото Народной артистки

София Ротару в течение почти трех лет жила за границей. По слухам, семья живет в Италии.

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77-летняя Народная артистка Украины София Ротару вернулась в Киев. Об этом она сообщила у себя на странице в Инстаграм.

Так, артистка опубликовала фотографию, на которой она стоит напротив могилы своего мужа Анатолия Евдокименко на Байковом кладбище. Фото певица датировала сегодняшним днем: "23.10.2024". Заметим, украинский музыкант Анатолий Евдокименко ушел из жизни 23-го октября 2002-го года.

Певица не стала вдаваться в подробности своего визита, однако дала понять, что сейчас в Украине.

София Ротару Фото: скрин

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, которое начала Россия, София Ротару не ведет публичную жизнь и не дает никаких комментариев. Хотя артистка не озвучивает свою позицию для СМИ, у себя на странице в Инстаграм, она часто публикует сообщения в поддержку Украины.

Известно, что сейчас артистка живет за границей. По информации в сети певица нашла пристанище в Италии.

Напомним, ранее мы писали, что из виллы Софии Ротару в Крыму предложили сделать госпиталь для российских военных.

Кроме этого, Фокус писал, что сын Софии Ротару показал, как выглядит его мама в 77 лет.