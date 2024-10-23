Софія Ротару повернулася в Київ — перші фото Народної артистки

Софія Ротару протягом майже трьох років жила за кордоном. За чутками, родина живе в Італії.

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77-річна Народна артистка України Софія Ротару повернулася до Києва. Про це вона повідомила у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, артистка опублікувала світлину, на якій вона стоїть навпроти могили свого чоловіка Анатолія Євдокименка на Байковому кладовищі. Фото співачка датувала сьогоднішнім днем: "23.10.2024". Зауважимо, український музикант Анатолій Євдокименко пішов з життя 23-го жовтня 2002-го року.

Співачка не стала вдаватися у подробиці свого візиту, однак дала зрозуміти, що зараз в Україні.

Софія Ротару Фото: скрін

Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України, яке розпочала Росія, Софія Ротару не веде публічне життя та не дає жодних коментарів. Хоч артистка не озвучує свою позицію для ЗМІ, у себе на сторінці в Інстаграм, вона часто публікує дописи на підтримку України.

Відомо, що нині артистка живе за кордоном. За інформацією в мережі співачка знайшла прихисток в Італії.

Фокус звернувся за коментарем до сестри співачки Ауріки Ротару, яка залишається жити в Україні, щоб підтвердити або спростувати інформацію, однак менеджер артистки заявила, що коментувати повернення Софії вони не будуть.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з вілли Софії Ротару у Криму запропонували зробити госпіталь для російських військових.

Крім цього, Фокус писав, що син Софії Ротару показав, як виглядає його мама у 77 років.