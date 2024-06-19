З вілли Софії Ротару у Криму запропонували зробити госпіталь для російських військових

Окупанти прагнуть помститися співачці за підтримку ЗСУ. З перших днів війни в Україні співачка стала на бік України.

Громадська організація "Ветерани Росії" виступила з ініціативою перетворити віллу Софії Ротару у Криму на санаторій. Таку інформацію повідомляють російські телеграм-канали.

Відомо, що вілла, про яку йдеться, знаходиться в Ялті. За даними, опублікованими у ЗМІ, нерухомість оцінюється у 2 мільярди рублів.

Відомо, що громадська організація направила звернення щодо вилучення майна до генпрокуратури. Вони пропонують готелю створити військовий госпіталь та санаторій для солдатів російської армії, які воюють на території України. Щоб реалізувати цю ідею генеральна прокуратура РФ повинна подати позов про націоналізацію особняка.

Варто зазначити, що це вже не перше обговорення довкола майна співачки. Раніше її особняк хотіли віддати під РАГС.

Варто зазначити, що віллу у Криму співачка придбала близько 30 років тому на аукціоні. Відомо, що будинок XIX століття, включений до реєстру національної культурної спадщини, був проданий Ротару за 500 доларів.

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Позиція Софії Ротару щодо війни в Україні

Софія Ротару — естрадна співачка, яка свого часу виступала, як в Україні, так і Росії. Після початку АТО та анексії Криму у 2014 році Софія Ротару продовжила гастролювати Росією.

28 лютого 2022 року Софія Ротару опублікувала у себе в Інстаграмі допис в якому підтримала бік України та виступила проти війни. Зараз співачка періодично публічно підтримує Україну та висвітлює події, які відбуваються в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що онука Софії Ротару підтвердила стосунки з американським мільярдером.

Крім цього, Фокус писав, що Софія Ротару зворушливо звернулася до покійної матері.