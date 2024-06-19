Из виллы Софии Ротару в Крыму предложили сделать госпиталь для российских военных

Оккупанты стремятся отомстить певице за поддержку ВСУ. С первых дней войны в Украине певица стала на сторону Украины.

Общественная организация "Ветераны России" выступила с инициативой превратить виллу Софии Ротару в Крыму в санаторий. Такую информацию сообщают российские телеграм-каналы.

Известно, что вилла, о которой идет речь, находится в Ялте. По данным, опубликованным в СМИ, недвижимость оценивается в 2 миллиарда рублей.

Известно, что общественная организация направила обращение об изъятии имущества в генпрокуратуру. Они предлагают в отеле создать военный госпиталь и санаторий для солдат российской армии, которые воюют на территории Украины. Чтобы реализовать эту идею генеральная прокуратура РФ должна подать иск о национализации особняка.

Стоит отметить, что это уже не первое обсуждение вокруг имущества певицы. Ранее ее особняк хотели отдать под ЗАГС.

Стоит отметить, что виллу в Крыму певица приобрела около 30 лет назад на аукционе. Известно, что дом XIX века, включенный в реестр национального культурного наследия, был продан Ротару за 500 долларов.

Фото: Скриншот

Позиция Софии Ротару относительно войны в Украине

София Ротару — эстрадная певица, которая в свое время выступала, как в Украине, так и России. После начала АТО и аннексии Крыма в 2014 году София Ротару продолжила гастролировать по России.

28 февраля 2022 года София Ротару опубликовала у себя в Инстагарме сообщение в котором поддержала сторону Украины и выступила против войны. Сейчас певица периодически публично поддерживает Украину и освещает события, которые происходят в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что внучка Софии Ротару подтвердила отношения с американским миллиардером.

Кроме этого, Фокус писал, что София Ротару трогательно обратилась к покойной матери.