Стало відомо, у якому місті зараз живе Софія Ротару (фото, відео)

Українська співачка Ауріка Ротару зізналася, що її сестра Софія Ротару живе під час війни в Києві. Рідні люди постійно перебувають на звʼязку.

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Про це артистка розповіла у проєкті "Моя історія".

Ауріка Ротару розповіла про старшу сестру Софію

Ауріка Ротару розкрила, що вона мешкає поруч із сестрою у столиці та постійно підтримує з нею зв'язок.

"Розкидала нас доля по різних містах. Старша сестра живе в Кишиневі, середня сестра Лідія живе в Чернівцях, брати Анатолій та Євгеній живуть у рідному селі, я і Софія – ми в Києві. Але ми постійно на зв'язку. Ніяка війна і ніщо інше нас не зможе роз'єднати, бо ми велика, дружна, згуртована родина", — сказала артистка.

Ауріка Ротару також додала, що не може відповідати за дії Софії Михайлівни, яка відкрито не засуджує воєнну агресію РФ.

"Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, – вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре", — зазначила знаменитість.

Софія та Ауріка Ротару Фото: з відкритих джерел

Раніше ходили чутки, що Софія Ротару живе в Італії.

Загалом останні роки народна артистка України не активна в соцмережах, вона лише вітає рідних зі святами та реагує на державні свята та масовані обстріли, зокрема удар по "Охматдиту" 8 липня 2024 року, по Кривому Розі 4 квітня 2025 року.

Нагадаємо, Анатолій Євдокименко вийшов на звʼязок з-за кордону в січні 2025. Онук Софії Ротару показав, як працює над новою музикою.

Також Фокус писав про те, як Вадим Крищенко розкрив, як Софія Ротару намагалася зруйнувати карʼєру Лілії Сандулесу. Співачка не поділили пісню "Білі нарциси".