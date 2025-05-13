Стало известно, в каком городе сейчас живет София Ротару (фото, видео)

Украинская певица Аурика Ротару призналась, что ее сестра София Ротару живет во время войны в Киеве. Родные люди постоянно находятся на связи.

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Об этом артистка рассказала в проекте "Моя история".

Аурика Ротару рассказала о старшей сестре Софии

Аурика Ротару раскрыла, что она живет рядом с сестрой в столице и постоянно поддерживает с ней связь.

"Разбросала нас судьба по разным городам. Старшая сестра живет в Кишиневе, средняя сестра Лидия живет в Черновцах, братья Анатолий и Евгений живут в родном селе, я и София — мы в Киеве. Но мы постоянно на связи. Никакая война и ничто другое нас не сможет разъединить, потому что мы большая, дружная, сплоченная семья", — сказала артистка.

Аурика Ротару также добавила, что не может отвечать за действия Софии Михайловны, которая открыто не осуждает военную агрессию РФ.

"Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо", — отметила знаменитость.

София и Аурика Ротару Фото: из открытых источников

Ранее ходили слухи, что София Ротару живет в Италии.

В целом последние годы народная артистка Украины не активна в соцсетях, она только поздравляет родных с праздниками и реагирует на государственные праздники и массированные обстрелы, в частности удар по "Охматдету" 8 июля 2024 года, по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.

Напомним, Анатолий Евдокименко вышел на связь из-за границы в январе 2025. Внук Софии Ротару показал, как работает над новой музыкой.

Также Фокус писал о том, как Вадим Крищенко раскрыл, как София Ротару пыталась разрушить карьеру Лилии Сандулесу. Певица не поделили песню "Белые нарциссы".