Внук Софии Ротару вышел на связь из-за границы: чем он там занимается (видео)

Весной 2022 года Анатолий Евдокименко пытался незаконно покинуть Украину. Впоследствии он таки выехал за границу.

Анатолий Евдокименко вышел на связь из-за границы. Внук Софии Ротару показал в своем Instagram, как работает над новой музыкой.

В коротком видео 30-летний Анатолий в наушниках и кепке стоит за диджейским пультом и двигается в такт своей новой песни, к созданию которой привлек иностранного музыканта Monty Wells. Композиция называется Think About You ("Думаю о тебе").

На новую песню внука уже отреагировала сама София Ротару. Она поставила лайк под видео Анатолия. А его сестра София написала: "Не могу дождаться".

Как известно, внук народной артистки Украины взял псевдоним SHMN и строит музыкальную карьеру за рубежом.

Анатолий Евдокименко

Что известно о внуке Софии Ротару

После начала полномасштабной войны Анатолий Евдокименко вместе с отцом пытался незаконно покинуть территорию Украины в сторону Молдовы. Тогда его задержали еще с несколькими другими мужчинами.

Летом того же года Евдокименко оказался в Европе. Как он покинул Украину, неизвестно.

София Ротару с семьей Фото: instagram sofiarotaru.official

"С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь", — рассказывал внук Софии Ротару в декабре 2022 года.

