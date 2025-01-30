Внук Софии Ротару вышел на связь из-за границы: чем он там занимается (видео)
Весной 2022 года Анатолий Евдокименко пытался незаконно покинуть Украину. Впоследствии он таки выехал за границу.
Анатолий Евдокименко вышел на связь из-за границы. Внук Софии Ротару показал в своем Instagram, как работает над новой музыкой.
В коротком видео 30-летний Анатолий в наушниках и кепке стоит за диджейским пультом и двигается в такт своей новой песни, к созданию которой привлек иностранного музыканта Monty Wells. Композиция называется Think About You ("Думаю о тебе").
На новую песню внука уже отреагировала сама София Ротару. Она поставила лайк под видео Анатолия. А его сестра София написала: "Не могу дождаться".
Как известно, внук народной артистки Украины взял псевдоним SHMN и строит музыкальную карьеру за рубежом.
Что известно о внуке Софии Ротару
После начала полномасштабной войны Анатолий Евдокименко вместе с отцом пытался незаконно покинуть территорию Украины в сторону Молдовы. Тогда его задержали еще с несколькими другими мужчинами.
Летом того же года Евдокименко оказался в Европе. Как он покинул Украину, неизвестно.
"С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь", — рассказывал внук Софии Ротару в декабре 2022 года.
Напомним, София Ротару показала архивный снимок с покойным мужем.
Также Фокус писал о годовщине женитьбы сына Софии Ротару.