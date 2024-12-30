София Ротару публично обратилась к сыну и невестке (фото)
Руслан Евдокименко с женой Светланой отмечают 31-ю годовщину бракосочетания. За это время они дважды стали родителями.
Украинская певица София Ротару обратилась к своему сыну и невестке в важную для них дату. Семейное фото артистка опубликовала в Instagram.
Продюсер Руслан Евдокименко 31 год официально женат на своей жене Светлане. В годовщину их брака пару поздравила София Ротару, опубликовав в соцсети архивный кадр единственного сына и невестки.
На фото Руслан со Светланой позируют в объятиях на фоне поля в теплое время года. Ротару не стала подписывать снимок, а добавила анимацию сердечка и отметила, что они празднуют "День семьи".
Светлана Евдокименко также показала несколько архивных кадров. В частности, она с мужем позировали с маленькими детьми на фоне храма, а также вместе с бабушкой Софией Ротару в домашней обстановке.
"С днем рождения нашей семьи! 1993", — написала жена Руслана Евдокименко.
За более чем три десятилетия брака пара стала родителями дважды. У них родился сын Анатолий и дочь София.
Напомним, София Ротару переписала квартиру в Москве на своего сына.
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