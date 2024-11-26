София Ротару переписала элитную квартиру в Москве на своего сына, — СМИ (фото)

Артистка не смогла продать трехкомнатную квартиру на Зоологической улице и теперь, видимо, реализацией шикарной недвижимости будет заниматься ее единственный сын.

Украинская певица, Народная артистка СССР, София Ротару в течение долгого времени пыталась продать квартиру на Зоологической улице, в историческом центре столицы РФ. Об этом 26 ноября сообщил российский Telegram-канал Mash.

Сообщается, что эту квартиру еще в 90-х годах певице подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Изначально Ротару оценила недвижимость площадью 121 квадратный метр в 70 миллионов российских рублей (приблизительно 21 млн гривен), однако не смогла найти покупателей и по совету риелторов снизила ее стоимость. Кроме того, потенциальным покупателям предлагалась и ипотека на 20 лет с первоначальным взносом в размере 13 миллионов. Однако София Михайловна так и не смогла продать пустующую квартиру и теперь, вероятно, этим будет заниматься ее единственный сын Руслан Евдокименко.

София Ротару со своим сыном Русланом Евдокименко Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"Трехкомнатное гнездышко на третьем этаже 15-этажного дома с двумя лифтами и подземной парковкой София Михайловна переоформила на 54-летнего сына, чтобы тот провел все сделки", — написал Mash.

Заметим, что с начала российского полномасштабного вторжения на территорию Украины, София Ротару не ведет публичную жизнь и не дает никаких комментариев. Хотя артистка не озвучивает свою позицию для СМИ, у себя на странице в Инстаграм, она часто публикует сообщения в поддержку Украины. Известно, что сейчас певица живет за границей. По информации в интернете она нашла пристанище в солнечной Италии.

Напомним, ранее мы писали, что из виллы Софии Ротару в Крыму предложили сделать госпиталь для российских военных.