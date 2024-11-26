Софія Ротару переписала елітну квартиру в Москві на свого сина, — ЗМІ (фото)

Артистка не змогла продати трикімнатну квартиру на Зоологічній вулиці і тепер, мабуть, реалізацією шикарної нерухомості займатиметься її єдиний син.

Українська співачка, Народна артистка СРСР, Софія Ротару протягом тривалого часу намагалася продати квартиру на Зоологічній вулиці, в історичному центрі столиці РФ. Про це 26 листопада повідомив російський Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що цю квартиру ще в 90-х роках співачці подарував колишній мер Москви Юрій Лужков. Спочатку Ротару оцінила нерухомість площею 121 квадратний метр у 70 мільйонів російських рублів (приблизно 21 млн гривень), однак не змогла знайти покупців і за порадою ріелторів знизила її вартість. Крім того, потенційним покупцям пропонувалася й іпотека на 20 років із початковим внеском у розмірі 13 мільйонів. Однак Софія Михайлівна так і не змогла продати порожню квартиру і тепер, імовірно, цим займатиметься її єдиний син Руслан Євдокименко.

Софія Ротару зі своїм сином Русланом Євдокименком Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"Трикімнатне гніздечко на третьому поверсі 15-поверхового будинку з двома ліфтами і підземним паркуванням Софія Михайлівна переоформила на 54-річного сина, щоб той провів усі угоди", — написав Mash.

Зауважимо, що від початку російського повномасштабного вторгнення на територію України, Софія Ротару не веде публічного життя і не дає жодних коментарів. Хоча артистка не озвучує свою позицію для ЗМІ, у себе на сторінці в Інстаграм вона часто публікує дописи на підтримку України. Відомо, що зараз співачка живе за кордоном. За інформацією в інтернеті вона знайшла притулок у сонячній Італії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з вілли Софії Ротару в Криму запропонували зробити госпіталь для російських військових.